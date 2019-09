Neymar heeft Paris Saint-Germain zaterdag met een fraaie omhaal in blessuretijd aan een 1-0-zege geholpen op Strasbourg. De Braziliaanse vedette, die zijn eerste wedstrijd van het seizoen speelde voor PSG, nam zo revanche voor de fluitconcerten van de harde kern van de Franse topclub.

Neymar werd de hele wedstrijd uitgefloten en beschimpt door een significant deel van de PSG-fans, maar in de 92e minuut toonde hij zijn klasse. Met een omhaal na een voorzet van Abdou Diallo bezorgde hij zijn ploeg de zege: 1-0. Vlak daarna werd zijn tweede goal afgekeurd.

De 27-jarige aanvaller maakte er deze zomer geen geheim van dat hij wilde vertrekken uit Parijs. Hij had zijn zinnen gezet op een terugkeer naar FC Barcelona, maar de clubs kwamen er niet uit.

Neymar kwam tijdens de langdurende transfersoap niet in actie namens PSG, maar na het sluiten van de transfermarkt op 2 september kon hij weer terugkeren in de selectie.

Daardoor kon de duurste voetballer ter wereld zaterdag tegen Strasbourg zijn rentree maken voor zijn club, nadat hij vorige week zaterdag (2-2 tegen Colombia) en afgelopen woensdag (0-1-verlies tegen Peru) al in actie kwam bij het Braziliaanse elftal.

"20 miljoen euro om terug te keren naar Messi, geen hoeren meer in Parijs ", schreef de harde kern van PSG op een van de spandoeken over Neymar. (Foto: Pro Shots)

Harde kern is klaar met Neymar

De harde kern van PSG - Collectif Ultras Paris (CUP) - kondigde zaterdagmiddag via Twitter al aan dat ze tijdens het duel met Strasbourg duidelijk wilde laten blijken dat ze klaar is met het gedrag van Neymar. "Hij is heel vaak respectloos geweest naar de club en heeft ons zelfs een paar keer vernederd", schreef CUP.

Bij het voorlezen van de opstelling van PSG voor de wedstrijd was er luid boegeroep toen de naam van Neymar langskwam. De Braziliaan kon vervolgens bij elk balcontact rekenen op een fluitconcert in het Parc des Princes.

Bovendien had CUP verschillende weinig vleiende spandoeken over Neymar opgehangen in het stadion. Op een doek gericht aan de vader van de dribbelaar stond: "Neymar Sr., verkoop je zoon in Vila Mimosa", een verwijzing naar een buurt in Rio de Janeiro die berucht is om zijn prostitutie.

Op een ander spandoek leek de harde kern de hoop uit te spreken dat Neymar alsnog naar Barcelona vertrekt. "20 miljoen euro om terug te keren naar Messi, geen hoeren meer in Parijs", stond er.

In de tweede minuut van de blessuretijd gaf Neymar zijn antwoord aan de fans door de winnende goal te maken. Door de zege staat koploper PSG na vijf duels op twaalf punten. Stade Rennes en OGC Nice kunnen zaterdagavond ook nog op twaalf punten komen.

De rake omhaal van Neymar. (Foto: Pro Shots)

