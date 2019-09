Peter Bosz heeft zaterdag met Bayer Leverkusen een pijnlijke nederlaag geleden bij zijn vorige werkgever Borussia Dortmund: 4-0. Bayern München moest in de topper op bezoek bij RB Leipzig genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel.

Paco Alcácer opende na een klein half uur de score voor Borussia Dortmund in het thuisduel met Bayer Leverkusen. In de tweede helft liep de ploeg van Lucien Favre door goals van Marco Reus (2) en Raphaël Guerreiro uit naar een duidelijke overwinning. Daley Sinkgraven bleef op de bank bij Bayer.

Bosz was in 2017 een klein half jaar coach in Dortmund. Hij werd in december van dat jaar ontslagen vanwege slechte resultaten.

De Nederlandse trainer is bezig aan zijn tweede seizoen bij Bayer Leverkusen. Zijn ploeg was deze jaargang goed begonnen met zeven punten uit de eerste drie duels. Door de eerste nederlaag van het seizoen heeft Bayer nu twee punten achterstand op Borussia Dortmund, dat nu tweede staat.

Robert Lewandowski bracht Bayern München op voorsprong tegen RB Leipzig. (Foto: Pro Shots)

Bayern speelt gelijk bij Leipzig

In Leipzig kwam Bayern al na drie minuten op voorsprong door een doelpunt van Robert Lewandowski. De Poolse spits rondde een razendsnelle counter van de bezoekers af na een mooie pass door het midden van Thomas Müller.

Op slag van rust kreeg Leipzig een strafschop nadat Yussuf Poulsen naar de grond werd getrokken door Lucas Hernández. Emil Forsberg benutte het buitenkansje en bracht zijn ploeg zo op gelijke hoogte. Na rust lieten beide ploegen de nodige kansen liggen, waardoor het dus 1-1 bleef.

Ondanks het gelijkspel gaat Leipzig met tien punten uit vier wedstrijden aan kop in de Bundesliga. Bayern bezet met acht punten de derde plaats.

Davy Klaassen viert zijn openingstreffer voor Werder Bremen. (Foto: Pro Shots)

Klaassen en St. Juste belangrijk voor ploeg

Bij Union Berlin-Werder Bremen (1-2) zette Davy Klaassen de bezoekers al in de vijfde minuut op voorsprong. De aanvoerder van Werder benutte een penalty nadat hij zelf onderuit was gehaald door keeper Rafal Gikiewicz.

Union Berlin, met Sheraldo Becker de eerste 73 minuten in het veld, kwam tien minuten later op gelijke hoogte via een rake strafschop van Sebastian Andersson. In de openingsfase van de tweede helft mocht Klaassen de derde penalty van de wedstrijd nemen, maar nu stuitte hij op Gikiewicz. Uit de daaropvolgende corner werd het alsnog 1-2 via Niclas Füllkrug.

Jeremiah St. Juste koos een goed moment voor zijn eerste goal in de Bundesliga. De oud-verdediger van Feyenoord bezorgde FSV Mainz in de 88e minuut een 2-1-overwinning op Hertha BSC. St. Juste kopte een corner van Daniel Brosinski uitstekend in de verre hoek.

Jean-Paul Boëtius deed net als St. Juste de hele wedstrijd mee bij Mainz. Javairô Dilrosun kwam in de tachtigste minuut in het veld bij Hertha en gaf vlak daarna de assist op de gelijkmaker van Marko Grujic. Karim Rekik bleef op de bank bij de club uit Berlijn.

Robin Quaison opende de score voor FSV Mainz tegen Hertha BSC. (Foto: Pro Shots)

Invaller Dost kan nederlaag Frankfurt niet voorkomen

Eintracht Frankfurt verloor met Bas Dost als invaller met 2-1 bij FC Augsburg. Dost kwam 25 minuten voor tijd in het veld bij een 2-0-achterstand. De Nederlandse spits zag ploeggenoot Gonçalo Paciência nog wel de aansluitingstreffer maken, maar een punt zat er niet in.

Kingsley Ehizibue speelde negentig minuten als rechtsback bij 1. FC Köln, dat door een goal van Alassane Pléa thuis met 0-1 verloor van Borussia Mönchengladbach.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Bundesliga