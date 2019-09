Promovendus Norwich City heeft zaterdag voor een stunt gezorgd in de Premier League door in een spectaculaire wedstrijd met 3-2 te winnen van regerend kampioen Manchester City. Koploper Liverpool bleef foutloos door een 3-1-zege op Newcastle United.

Norwich City, waar keeper Tim Krul weer een basisplaats had, stond na een half uur op een 2-0-voorsprong via goals van Kenny McLean en Todd Cantwell.

Vlak voor rust bracht Sergio Agüero Manchester City op 2-1, maar aan het begin van de tweede helft tilde Norwich-topscorer Teemu Pukki de marge weer naar twee met zijn zesde seizoenstreffer.

Rodri zorgde met de 3-2 in de 88e minuut nog voor een spannende slotfase, maar City kon een zeldzame competitienederlaag niet meer afwenden.

Het was het eerste verlies van City in de Premier League sinds 29 januari (2-1 tegen Newcastle United). Bovendien is Norwich City de eerste gepromoveerde club sinds april 2011 die wint van een team dat wordt gecoacht door Josep Guardiola. Dat betekende voor Guardiola het einde van een ongeslagen reeks van 37 duels.

Carrow Road gaat uit zijn dak na de 3-1 voor Norwich City. (Foto: Pro Shots)

Liverpool wint ondanks treffer Willems

Bij Liverpool-Newcastle United bracht Jetro Willems de bezoekers in de zevende minuut op voorsprong met zijn eerste treffer in dienst van 'The Magpies'. De 22-voudig Oranje-international kapte zijn directe tegenstander uit en schoot de bal fraai in de rechterbovenhoek.

Nog voor rust boog Liverpool de achterstand via twee goals van Sadio Mané om in een voorsprong en in de tweede helft tekende Mohamed Salah voor de beslissing. De Egyptenaar rondde een prachtige combinatie met Firmino af: 3-1.

Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd mee bij Liverpool en Georginio Wijnaldum werd zes minuten voor tijd gewisseld. Willems maakte de negentig minuten vol voor Newcastle.

Door de overwinning gaat Liverpool met vijftien punten stevig aan kop in de Premier League. De voorsprong op nummer twee Manchester City bedraagt vijf punten.

Jetro Willems maakte zijn eerste doelpunt voor Newcastle United. (Foto: Pro Shots)

Eigen doelpunt Van Aanholt bij ruime zege Tottenham

In Londen rekende Tottenham Hotspur eenvoudig af met Crystal Palace: 4-0. Bij rust stond de eindstand al op het scorebord. Patrick van Aanholt zorgde halverwege de eerste helft met een eigen doelpunt voor de 2-0.

Son Heung-min scoorde tweemaal namens de 'Spurs' en Erik Lamela bepaalde de eindstand. Van Aanholt speelde de hele wedstrijd mee bij de bezoekers, waar Jaïro Riedewald op de bank bleef.

Chelsea won mede dankzij een hattrick van Tammy Abraham met 2-5 bij Wolverhampton Wanderers. Fikayo Tomori en voormalig Vitesse-middenvelder Mason Mount maakten de andere treffers voor 'The Blues'. Abraham kwam met een eigen doelpunt ook tot scoren voor de 'Wolves'.

Door de overwinningen staan Tottenham en Chelsea beide op acht punten uit vijf wedstrijden. De ploeg van Mauricio Pochettino bezet de derde plek en de Europa League-winnaar is door een minder doelsaldo zesde.

Patrick van Aanholt baalt na zijn eigen doelpunt tegen Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

Manchester United nipt langs Leicester City

Op Old Trafford boekte Manchester United een nipte overwinning op Leicester City: 1-0. Marcus Rashford kroonde zich tot matchwinner door in de achtste minuut een penalty te benutten.

Tahith Chong viel twintig minuten voor tijd in bij United, dat met acht punten vierde staat. Leicester leed de eerste nederlaag van het seizoen en zakte, met eveneens acht punten, naar de vijfde plaats.

Davy Pröpper speelde met Brighton & Hove Albion voor eigen publiek met 1-1 gelijk tegen het Burnley van Erik Pieters. Beide Nederlanders deden de hele wedstrijd mee. Southampton won met 0-1 bij Sheffield United.

