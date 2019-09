De rentree van Marco van Ginkel voor Chelsea laat voorlopig nog op zich wachten. Manager Frank Lampard van de Londense topclub laat weten dat de middenvelder een terugslag heeft opgelopen tijdens zijn herstel van een zware knieblessure.

"De blessure van Marco is een langdurige, omdat hij wat complicaties heeft gehad na een knieoperatie", zegt Lampard zaterdag op de website van Chelsea. "Ik leef met hem mee, want het is als speler nooit leuk als je meerdere keren lang aan de kant staat met een blessure."

De 26-jarige Van Ginkel speelde in mei van vorig jaar zijn laatste officiële wedstrijd toen hij door Chelsea nog verhuurd was aan PSV. Twee maanden later werd hij geopereerd aan zijn knie, waarna hij te maken kreeg met een aantal tegenvallers tijdens zijn herstel.

Eerder dit jaar was de verwachting nog dat Van Ginkel in maart de training zou hervatten, maar een maand later werd bekend dat hij vertraging had opgelopen in zijn revalidatie. Lampard is lovend over de manier waarop de achtvoudig Oranje-international aan zijn herstel werkt.

"Zijn houding kan niet beter", aldus de Engelse coach. "Hij is elk uur van de dag bezig op het trainingscomplex, we geven hem alle tijd om te werken aan zijn herstel."

Ian Maatsen mag tegen Wolverhampton Wanderers hopen op zijn debuut voor Chelsea. (Foto: Pro Shots)

Van Ginkel speelde slechts vier wedstrijden voor Chelsea

Door het blessureleed speelde Van Ginkel vanaf zijn komst in 2013 slechts vier officiële wedstrijden voor Chelsea. Hij werd wel drie seizoenen verhuurd aan PSV en kwam ook op huurbasis uit voor AC Milan en Stoke City. Zijn contract op Stamford Bridge loopt volgend jaar zomer af.

Van Ginkel is niet de enige geblesseerde speler bij Chelsea. Zo heeft N'Golo Kanté nog altijd last van een enkelblessure, is Ruben Loftus-Cheek voorlopig uitgeschakeld door een zware achillespeesblessure en kampt ook Emerson met een kwetsuur.

Door de blessure van Emerson mag de jonge Nederlander Ian Maatsen hopen op zijn debuut in de hoofdmacht. De zeventienjarige verdediger, die vorig jaar zomer door Chelsea werd overgenomen van PSV, is door Lampard opgenomen in de selectie voor het duel met Wolverhampton Wanderers.

De competitiewedstrijd tussen de 'Wolves' en Chelsea begint zaterdag om 16.00 uur in het Molineux Stadium.