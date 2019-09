Frenkie de Jong heeft zaterdag zijn eerste goal voor FC Barcelona gemaakt. Mede door de treffer van de Nederlander wonnen de Catalanen met 5-2 van Valencia. In Italië speelde Matthijs de Ligt in zijn tweede wedstrijd voor Juventus met 0-0 gelijk tegen Fiorentina.

De Jong en Barcelona kenden in Camp Nou een droomstart tegen het Valencia van keeper Jasper Cillessen en de nieuwe trainer Albert Celades, want binnen zeven minuten stond de thuisploeg, die het nog altijd moest stellen zonder de geblesseerde Lionel Messi, op 2-0.

In de tweede minuut gaf De Jong een prima pass op Ansu Fati en de pas zestienjarige aanvaller bekroonde zijn eerste basisplaats bij Barcelona met een treffer. Fati maakte twee weken geleden tegen Osasuna (2-2) al zijn eerste goal voor de regerend kampioen van Spanje.

Vijf minuten na zijn openingstreffer bezorgde Fati de bal na een goede actie aan de linkerkant bij de De Jong en de middenvelder schoot vanaf een meter of zeven hoog en hard raak. De oud-Ajacied is de zestiende Nederlander die voor Barça heeft gescoord in La Liga. Johan Cruijff was in oktober 1973 de eerste.

Valencia kwam na een half uur via Kevin Gameiro terug in de wedstrijd (2-1), maar vlak na rust vergrootte Gerard Piqué de marge weer naar twee. De verdediger scoorde uit een rebound nadat Cillessen niet goed ingreep bij een niet al te lastig schot van Antoine Griezmann.

In het laatste half uur maakte invaller Luis Suárez nog twee doelpunten en bepaalde Valencia-aanvaller Maximiliano Gómez de eindstand op 5-2. De Jong werd twintig minuten voor tijd gewisseld voor Ivan Rakitic.

Valencia-keeper Jasper Cillessen kan alleen maar toekijken bij de goal van Frenkie de Jong. (Foto: Pro Shots)

Hazard debuteert als invaller bij krappe thuiszege Real Madrid

Real Madrid boekte eerder op zaterdag een 3-2-zege op Levante. Eden Hazard, die afgelopen zomer voor ruim 100 miljoen euro overkwam van Chelsea, maakte een kwartier na rust als invaller zijn debuut voor de 'Koninklijke'. De Belg kampte met een bovenbeenblessure.

Real kwam halverwege de eerste helft op 1-0 via een rake kopbal van Karim Benzema. Vijf minuten later tekende de Franse spits voor zijn tweede treffer toen hij aan het eindpunt stond van een fraaie aanval.

Nog voor de pauze leek Real het duel definitief te beslissen. De opstomende Vinícius Júnior behield op de rechterflank het overzicht en legde perfect af op Casemiro. Voor de Braziliaan was van dichtbij een koud kunstje om binnen te schieten.

Na rust werd het toch nog spannend in de Spaanse hoofdstad. Borja Mayoral zorgde voor de 3-1 en een kwartier voor tijd werd het door een kopgoal van Gonzalo Melero ook nog 3-2. José Morales was diep in blessuretijd nog dicht bij de gelijkmaker.

Door de overwinning nadert Real Madrid koploper Atlético Madrid tot op één punt. De formatie van trainer Diego Simeone verloor de uitwedstrijd tegen Real Sociedad met 2-0, mede dankzij een treffer van voormalig Heerenveen- en Vitesse-speler Martin Ødegaard. Barcelona staat vierde op twee punten van Atlético.

Topaankoop Eden Hazard maakte zijn debuut bij Real Madrid. (Foto: Pro Shots)

Remise voor De Ligt en Juventus

In de Serie A stond De Ligt bij Fiorentina-Juventus voor de tweede keer in de basis bij de Italiaanse kampioen. Na zijn moeizame debuut tegen Napoli (4-3-zege) oogde de twintigjarige verdediger in de openingsfase tegen Fiorentina wederom onwennig.

Na een kwartier bracht de Oranje-international Juventus-doelman Wojciech Szczesny in de problemen met een onzuivere terugspeelbal. De Poolse keeper kon ternauwernood voorkomen dat Franck Ribéry scoorde voor Fiorentina.

De Ligt kreeg vroeg in de tweede helft een gele kaart na een overtreding op Ribéry, maar hield vervolgens samen met Leonardo Bonucci het spitsenkoppel van Fiorentina - dat naast de ervaren Fransman uit Italiaans international Federico Chiesa bestond - in bedwang.

Het doelpuntloze gelijkspel betekent het eerste puntenverlies voor Juventus, dat zijn eerste twee duels in de Serie A wel wist te winnen. Koploper Internazionale won met 1-0 van Udinese en is na drie duels nog foutloos.

Ook Napoli boekte een zege. De ploeg van coach Carlo Ancelotti was thuis met 2-0 te sterk voor Sampdoria dankzij twee doelpunten van Dries Mertens en staat nu op één punt van 'De Oude Dame'.

Cristiano Ronaldo kon ook met deze omhaal het verschil niet maken bij Juventus. (Foto: Pro Shots)

