VfL Wolfsburg-spits Wout Weghorst had vrijdag geen goed woord over voor de arbitrage na het 1-1-gelijkspel bij Fortuna Düsseldorf. De 27-jarige Nederlander was met een doelpunt belangrijk voor zijn ploeg, maar stapte niettemin teleurgesteld van het veld.

Fortuna Düsseldorf kwam na een kwartier op voorsprong via Niko Giesselmann, maar vlak voor het vallen van dat doelpunt leek de bal over de zijlijn te zijn geweest. De scheidsrechter liet het spel echter doorgaan en ook de VAR keurde de goal niet af.

"Ik heb net de beelden gezien, maar eigenlijk wist ik op het veld al genoeg: die bal is over de zijlijn geweest", zei Weghorst na afloop bij de Duitse televisiezender NDR.

"Er staan 26 camera's langs het veld, maar blijkbaar is dat nog niet genoeg. Ik vind het daarbij ongelooflijk dat de lijnrechter niet hetzelfde heeft gezien als ik. Hij staat er met zijn neus bovenop, terwijl ik 20 meter verderop in het veld sta."

'Was niet goed genoeg'

Weghorst bracht Wolfsburg na een klein half uur op gelijke hoogte, maar genieten van dat doelpunt kon hij niet. "We kwamen hier om te winnen en dat is niet gelukt", vervolgde de drievoudig Oranje-international, die zijn derde doelpunt van het seizoen maakte.

"We moeten ook naar onszelf kijken en concluderen dat we te slordig zijn geweest. Na rust speelden we onze tegenstander in de kaart. Het was absoluut niet goed genoeg en dat is erg jammer, want we hadden de koppositie kunnen pakken."

Door het gelijkspel heeft Wolfsburg één punt achterstand op koploper RB Leipzig, die later op zaterdag Bayern München ontvangt.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga