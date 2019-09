Koploper De Graafschap heeft vrijdag tegen Jong Ajax een 0-2-achterstand omgezet in een 3-2-zege. Achtervolger NAC Breeda slaagde er ondanks een overtalsituatie niet in om te winnen van Jong FC Utrecht (0-0) en zag de Doetinchemmers uitlopen.

Jong Ajax nam op De Vijverberg nog voor rust ruim de leiding door treffers van Lassina Traoré en Ryan Gravenberch. Kort na de pauze kantelde het duel toen Quinten Timber met rood van het veld werd gestuurd en Jasper van Heertum met een fraai afstandsschot de 1-2 noteerde. Een kwartier later zorgde Branco van den Boomen van dichtbij voor de gelijkmaker.

Het duel stevende af op een gelijkspel, maar in de slotfase was het Ralf Seuntjens die uit een vrije trap van Van den Boomen raak kopte.

Door de zege blijft De Graafschap met dertien punten uit vijf duels koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Mike Snoei liep bovendien uit op NAC Breda, dat doelpuntloos gelijkspeelde tegen Jong FC Utrecht en heeft een wedstrijd minder gespeeld dan de belangrijkste achtervolgers.

Ajacied Quinten Timber werd kort na rust met rood van het veld gestuurd. (Foto: Pro Shots)

NAC verspeelt punten tegen tiental Jong Utrecht

NAC stond geruime tijd met een man meer op het veld door een rode kaart van Odysseus Velanas, maar slaagde er niet in om te scoren.

De nummer achttien van het afgelopen Eredivisie-seizoen werd door dat puntenverlies gepasseerd door Cambuur (5-1-winst op Helmond Sport) en Excelsior (4-2-zege op Almere City). Ook FC Eindhoven (1-1 tegen Roda JC) staat op de vierde plek nog boven NAC, maar de Brabanders hebben ten opzichte van die clubs nog wel een wedstrijd te goed.

Bij Excelsior had Rai Vloet met twee treffers een belangrijk aandeel in de 4-2-zege op Almere City. Cambuur stond door doelpunten van Robert Mühren, Jamie Jacobs en Ragnar Oratmangoen binnen 32 minuten al op een 3-0-voorsprong tegen Helmond.

FC Eindhoven, dat door Samy Bourard na twee minuten al op voorsprong was gekomen, zag de zege in rook opgaan toen Iké Ugbo een kwartier voor tijd namens Roda JC de 1-1 noteerde.

Rai Vloet had met twee treffers een belangrijk aandeel in de zege van Excelsior. (Foto: Pro Shots)

Telstar vindt aansluiting met subtop

Telstar vond dankzij een 1-2-zege op MVV aansluiting met de subtop. De ploeg van coach Andries Jonker kwam door Glynor Plet kort na rust op voorsprong en gooide de wedstrijd via Reda Kharchouch in het slot.

De club uit Velsen-Zuid heeft met tien uit zes net zoveel punten als NAC, dat nog wel een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Ook nummer zeven NEC, dat met 2-2 gelijkspeelde bij FC Den Bosch, heeft een wedstrijd minder gespeeld dan Telstar en kan bij een volgende zege de 'Witte Leeuwen' passeren.

De Nijmegenaren redden in Stadion De Vliert diep in blessuretijd een punt dankzij een goal van Etien Velikonja. De bezoekers kwamen na zeventig minuten bij een 1-0-tussenstand in een overtalsituatie te staan toen Leo Vaisanen zijn tweede gele kaart ontving.

FC Den Bosch en NEC speelden met 2-2 gelijk. (Foto: Pro Shots)

Volendam gelijk tegen hekkensluiter

FC Volendam slaagde er thuis niet in om te winnen van hekkensluiter FC Dordrecht: 1-1. Door een goal van Fabian de Abreu kwam de formatie van trainer Wim Jonk binnen een kwartier op achterstand.

Darius Johnson zorgde na een half uur voor de gelijkmaker, maar verder dan dat doelpunt kwam de thuisploeg, ondanks een rode prent voor de bezoekers, niet.

Jong PSV zette tegen Jong AZ net als De Graafschap een 0-2-achterstand om in een 3-2-zege. Pas halverwege de tweede helft wist de thuisploeg via Richard Ledezma de aansluitingstreffer te noteren.

Vijf minuten voor tijd zorgde diezelfde Ledezma voor het winnende doelpunt. Diep in blessuretijd misten de beloften uit Alkmaar via Mohamed Taabouni nog een strafschop waardoor de drie punten in Eindhoven bleven.

