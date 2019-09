De voetbalsters van Ajax gaan voorlopig aan kop in de Eredivisie. De Amsterdamse formatie boekte vrijdagavond een 2-4-overwinning op bezoek bij hekkensluiter PEC Zwolle.

Dominique Bruinenberg opende in de achtste minuut de score voor PEC in het MAC³PARK Stadion. Binnen twintig minuten bogen Marjolijn van den Bighelaar en Ellen Jansen de achterstand van Ajax om in een voorsprong.

Rebecca Doejaaren bracht de thuisploeg even later weer op gelijke hoogte, maar nog voor rust zorgde Iina Salmi voor de 2-3. Vanity Lewerissa breidde de marge voor Ajax vroeg in de tweede helft verder uit en bepaalde daarmee ook de eindstand.

Dankzij de overwinning staat Ajax na drie wedstrijden op zeven punten. De ploeg van coach Danny Schenkel heeft één punt voorsprong op PSV en FC Twente. Die twee ploegen staan zondag nog wel tegenover elkaar in Enschede.

Nummer vier ADO Den Haag kwam voor eigen publiek niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Excelsior/Barendrecht. De Hagenaars verzamelden in de eerste drie duels van het seizoen vier punten.

Sc Heerenveen boekte de eerste overwinning van het seizoen. Op Sportpark Skoatterwâld werd mede dankzij twee doelpunten van Tiny Hoekstra met 3-1 gewonnen van VV Alkmaar, waardoor de Friezinnen nu met vier punten vijfde staan.

