Wout Weghorst heeft VfL Wolfsburg vrijdagavond in de Bundesliga met een doelpunt aan een 1-1-gelijkspel geholpen bij Fortuna Düsseldorf. In Frankrijk kende Lille OSC met een 2-1-thuiszege op Angers een goede generale voor het Champions League-duel met Ajax.

Weghorst bracht Wolfsburg na een klein half uur op gelijke hoogte tegen Düsseldorf. De drievoudig Oranje-international rondde een voorzet van Josip Brekalo simpel af.

Een kwartier eerder had Niko Giesselmann de thuisploeg op voorsprong gebracht. Weghorst was na zijn gelijkmaker nog twee keer dicht bij een doelpunt, maar beide malen stond keeper Zackary Steffen in de weg.

Weghorst maakte al zijn derde competitietreffer van het seizoen. De spits speelde de hele wedstrijd mee voor Wolfsburg, waarbij Jeffrey Bruma negentig minuten lang op de bank bleef.

Door het gelijkspel klimt Wolfsburg naar de voorlopige tweede plaats op de ranglijst. 'Die Wölfe' hebben één punt achterstand op koploper RB Leipzig, die later dit weekend nog Bayern München ontvangt.

Lille viert een van de doelpunten tegen Angers. (Foto: Pro Shots)

Lille kent goede generale

In de Ligue 1 kwam Lille in het eigen Stade Pierre-Mauroy vlak voor rust op voorsprong tegen Angers dankzij een doelpunt van Victor Osimhen. Kort na de pauze zette Luiz Araújo de 2-0 op het scorebord.

Een paar minuten voor tijd deed Angers via Stéphane Bahoken nog wel wat terug, maar verder dan een aansluitingstreffer kwamen de bezoekers niet.

Lille klom dankzij de zege over tegenstander Angers heen en is voor even gedeeld koploper. Op basis van doelsaldo staan Paris Saint-Germain en Stade Rennes nog wel hoger dan de Noord-Franse club. Beide ploegen komen later dit weekend in actie.

In aanloop naar de ontmoeting met Lille speelt Ajax zaterdag in de Johan Cruijff ArenA nog tegen sc Heerenveen (18.30 uur). Naast de Franse ploeg treffen de Amsterdammers Chelsea en Valencia in de groepsfase van de Champions League. De wedstrijd tussen Ajax en Lille begint dinsdag om 21.00 uur in Amsterdam.

Memphis Depay bleef de hele wedstrijd op de bank bij Olympique Lyon. (Foto: Pro Shots)

Lyon verspeelt winst zonder Memphis

Olympique Lyon gaf dure punten uit handen in de uitwedstrijd tegen Amiens. De Zuid-Franse formatie leek op weg naar de overwinning, maar in blessuretijd bezorgde de net ingevallen Mathieu Bodmer zijn ploeg toch nog een punt: 2-2.

Mousa Dembélé zorgde in de eerste helft voor beide goals van Lyon, nadat Christophe Jallet de score al vroeg had geopend voor Amiens. Memphis Depay bleef de hele wedstrijd op de bank, waarbij Kenny Tete de negentig minuten vol maakte.

Door het gelijkspel staat Lyon nu met acht punten zesde en heeft de ploeg één punt achterstand op de vijf koplopers.

