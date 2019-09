Feyenoord-trainer Jaap Stam kan komende zondag in het thuisduel met ADO Den Haag voor het eerst dit seizoen een beroep doen op Nicolai Jørgensen. Ook Jens Toornstra is hersteld van een enkelblessure en kan speelminuten maken.

Jørgensen kampte sinds het begin van de voorbereiding met een knieblessure terwijl Toornstra in de laatste oefenwedstrijd van het seizoen, thuis tegen Southampton, last kreeg van zijn enkel.

"Nicolai en Jens zijn volledig trainingsfit", zei Stam vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie in De Kuip.

"Het is nog even afwachten in hoeverre ze speelminuten gaan maken. Ze kunnen waarschijnlijk niet meteen negentig minuten voetballen. We zullen het rustig moeten opbouwen."

Jens Toornstra raakte in de voorbereiding geblesseerd. (Foto: Pro Shots)

Ook Senesi twijfelgeval

Donderdag maakte Feyenoord al bekend dat aanwinst Marcos Senesi voor komende zondag speelgerechtigd is, maar volgens Stam is het net zo min als met Jørgensen en Toornstra zeker dat de Argentijn gaat spelen tegen ADO.

"Senesi is fit, maar hij heeft wel een heel drukke interlandperiode achter de rug", zei Stam.

"We zullen rustig met hem beginnen. Hij komt uit een ander land met een andere cultuur, dus het zal hier even wennen voor hem zijn. We gaan voorzichtig met hem om."

Feyenoord staat op de negende plek in de Eredivisie met zes punten uit vier duels, terwijl ADO met evenveel punten de nummer elf is. De wedstrijd in De Kuip begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük.

