PSV moet het zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse zonder Érick Gutiérrez stellen. De Mexicaan is niet inzetbaar doordat hij op een training van de nationale ploeg een botje in zijn hand brak.

De middenvelder werd vorige week al aan het gebroken middenhandsbeentje geopereerd. De wedstrijd tegen Vitesse komt nog te vroeg, meldde trainer Mark van Bommel vrijdag.

Steven Bergwijn is er mogelijk wel bij. De vleugelspits haakte vanwege hamstringklachten af voor de duels van het Nederlands elftal. "Het gaat de goede kant op met hem", zei de coach. "Hij heeft goed getraind."

De rentree van Ibrahim Afellay komt ook met de dag dichterbij, maar Van Bommel zal zijn aanvoerder tegen Vitesse nog geen speeltijd geven. "Hij is al een stuk verder dan in de voorbereiding, maar hij heeft lang niet gespeeld. We moeten het niet overhaasten."

Het is nog altijd wachten op de rentree van Ibrahim Afellay. (Foto: Pro Shots)

'Vitesse voorin erg gevaarlijk'

In Vitesse treft PSV een ploeg die het seizoen uitstekend is begonnen. De Arnhemmers staan zelfs bovenaan, maar hebben wel een wedstrijd meer gespeeld dan achtervolgers Ajax en PSV.

"Ik vind Vitesse een goede ploeg", meldde Van Bommel dan ook. "Ze hebben zich goed versterkt en zijn lastig te bespelen. Ze hebben met Tim Matavz en Bryan Linssen twee goede spitsen en gevaarlijke jongens aan de zijkanten."

De wedstrijd tussen PSV en Vitesse begint zaterdag om 20.45 uur. Pol van Boekel is de arbiter van dienst in het Philips Stadion.

