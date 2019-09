Donny van de Beek doet zaterdag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen nog niet mee bij Ajax. Trainer Erik ten Hag hoopt dat de middenvelder dinsdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen OSC Lille.

Van de Beek heeft de training weliswaar hervat na zijn hamstringblessure, maar heeft nog niet met de groep getraind.

"We werken van dag tot dag met Donny, maar we zijn voorzichtig", zei Ten Hag vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. "We willen niet dat hij in herhaling valt met zijn blessure. Hij zal er zaterdag niet bij zijn, maar we werken toe naar dinsdag."

Dusan Tadic, die vanwege een hamstringblessure de interland van Servië tegen Luxemburg liet schieten, geldt als een vraagteken voor het duel met de Friezen. De captain van Ajax heeft in tegenstelling tot Van de Beek wel met de groep getraind, maar heeft nog altijd lichte klachten.

Tadic zit in ieder geval wel bij de selectie. "Het is goed mogelijk dat we zonder hem beginnen", aldus Ten Hag.

Dusan Tadic begint tegen sc Heerenveen mogelijk op de bank. (Foto: Pro Shots)

Siem de Jong keert terug

Siem de Jong zit zaterdag voor het eerst dit seizoen bij de wedstrijdselectie. De dertigjarige middenvelder, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan Sydney FC, begon niet helemaal fit aan het seizoen.

"Hij had fysiek ongemak, dus we hebben hem de afgelopen periode opgetraind", legde Ten Hag uit.

De kans dat Noussair Mazraoui bij de selectie zit, is klein. De rechtsback, die ook als middenvelder inzetbaar is, raakte geblesseerd bij een interland van Marokko. Volgens Ten Hag verloopt zijn herstel goed.

De wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen begint zaterdag om 18.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

