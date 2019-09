Eden Hazard kan zaterdag eindelijk zijn officiële debuut voor Real Madrid maken. De Belgische aanvaller is hersteld van zijn bovenbeenblessure en opgenomen in de selectie voor het duel met Levante.

Door de kwetsuur kwam Hazard alleen in de voorbereiding in actie voor Real, nadat hij in de afgelopen transferperiode voor ongeveer 100 miljoen euro overkwam van Chelsea.

Trainer Zinédine Zidane blijft voorzichtig met zijn topaankoop. "Hij traint na een blessure van drie weken pas een week vol mee met ons", zei de Fransman vrijdag op zijn persconferentie. "We willen hem natuurlijk graag zien, maar we moeten kalm blijven."

Dat Hazard tegen Levante gaat spelen, lijkt een zekerheid. Hoeveel minuten de Belg gaat maken, ligt aan Zidane. "Hij is er klaar voor, maar het seizoen is nog lang. We willen dat hij niet alleen zaterdag speelt, maar het hele jaar."

Real mist wel Modric

Tegenover de entree van Hazard staat de afwezigheid van Luka Modric. De Kroaat keerde geblesseerd terug na de interlandperiode. "Hij heeft twee duels in drie dagen gespeeld. Hopelijk herstelt hij snel, maar we moeten accepteren dat hij er zaterdag niet bij is."

Real verspeelde in de eerste drie duels al twee keer punten en staat met vijf punten op de vijfde plaats. Zidane maakt zich daar nog niet druk om. "Het seizoen is pas net begonnen, al weten we dat elke wedstrijd belangrijk is. Het gaat er nu om dat we gewoon winnen. Als we alles geven, moet dat lukken."

De thuiswedstrijd van Real Madrid tegen Levante begint zaterdag om 13.00 uur. 's Avonds staat in La Liga de topper tussen FC Barcelona en Valencia op het programma.

Bekijk het programma en de stand in La Liga