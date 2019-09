Cody Gakpo heeft donderdag zijn contract bij PSV verlengd. De talentvolle aanvaller tekent voor een jaar bij en ligt nu tot de zomer van 2023 vast in Eindhoven.

"Dit nieuwe contract geeft me het gevoel dat de club mij waardeert. Dat zijn dingen die je als voetballer moet koesteren", aldus de twintigjarige Gakpo op de site van PSV.

Een klein jaar geleden werd de aanvaller door trainer Mark van Bommel bij het eerste elftal gehaald, waarbij hij al tot medio 2022 bijtekende. Nu komt er dus nog een jaar bij.

"Ik ben hartstikke blij dat ik opnieuw mijn handtekening onder een PSV-contract heb mogen zetten. Als Eindhovense jongen is het natuurlijk een droom om het eerste elftal te halen. De afgelopen jaren heb ik me daar stapsgewijs naartoe kunnen voetballen."

Dit seizoen deed Gakpo in alle wedstrijden van PSV mee en in de laatste weken was hij basisspeler. De jeugdinternational kwam sinds zijn debuut in februari 2018 tot 31 officiële duels, waarin hij vier keer scoorde en acht assists gaf.

Cody Gakpo in actie tegen Apollon Limassol in de voorronde van de Europa League. (Foto: Pro Shots)

PSV verlengde al meer contracten

Gakpo is niet de eerste PSV'er die deze zomer bijtekent. Eerder verbonden onder anderen Steven Bergwijn, Donyell Malen en Michal Sadílek hun toekomst aan de 24-voudig landskampioen.

Na de interlandperiode hervatten Gakpo en PSV de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen het sterk gestarte Vitesse. Het duel in het Philips Stadion in Eindhoven begint om 20.45 uur.

Vijf dagen later komt Sporting CP op bezoek in de groepsfase van de Europa League. Ook de twee daaropvolgende wedstrijden, tegen Ajax en FC Groningen, worden in Eindhoven gespeeld.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie