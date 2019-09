Trainer Henk Fraser heeft donderdag zijn contract bij Sparta Rotterdam met een jaar verlengd. De 53-jarige coach ligt nu tot medio 2021 vast op Het Kasteel.

"Ik voel me prima op mijn plek bij deze club", zegt Fraser op de site van Sparta. "Ik heb echter het gevoel dat we nog meer kunnen bereiken bij Sparta. De club zit in de lift, dat zie je aan alles. In de komende jaren wil de club doorgroeien en ik blijf daar graag een belangrijk deel van uitmaken."

De voormalige verdediger volgde vorig jaar zomer Dick Advocaat op als trainer van Sparta. Hij leidde de Rotterdammers in zijn eerste seizoen via de play-offs terug naar de Eredivisie. De oudste profclub van Nederland is prima begonnen aan de huidige jaargang, met acht punten uit de eerste vijf duels en een zesde plek.

"Vanuit onze kant is het duidelijk dat de sportieve prestaties goed zijn. Na de promotie van vorig jaar en de tot nu toe prima start van het Eredivisie-seizoen zien we ook de ontwikkeling van onze spelers", aldus technisch manager Henk van Stee. "Door nu al zekerheid te hebben over een langer verblijf van Henk Fraser bij Sparta creëren we rust en duidelijkheid voor iedereen."

Fraser was in het verleden ook hoofdcoach bij ADO Den Haag en Vitesse.

Sparta vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen AZ.

