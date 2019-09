Napoli-coach Carlo Ancelotti is woest over de omstandigheden in de kleedkamers van het eigen stadion San Paolo. De nummer twee van het afgelopen Serie A-seizoen speelt zaterdag de eerste thuiswedstrijd terwijl de kleedkamers nog worden verbouwd.

"Om eerlijk te zijn kwam ik woorden tekort toen ik de omstandigheden in de kleedkamers zag", aldus Ancelotti woensdag in een verklaring op de site van Napoli.

"Ik heb het verzoek van de club geaccepteerd om de eerste twee duels buitenshuis te spelen met het idee dat de werkzaamheden daarna afgerond zouden zijn. In twee maanden tijd kan je een heel huis bouwen, maar blijkbaar lukt het niet om twee kleedkamers te renoveren."

"Ik ben woedend over de manier waarop de werkzaamheden zijn verricht", vervolgt Ancelotti. "Hoe is het mogelijk dat een gemeente op deze manier haar belofte niet nakomt? Het voelt alsof de club door de stad in diskrediet wordt gebracht."

Napoli speelt zaterdag de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Sampdoria. Dinsdag volgt in Napels de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool.

Napoli begon het seizoen goed met een 3-4-zege bij Fiorentina, maar verloor een week later met dezelfde cijfers bij landskampioen Juventus.

Op beelden die door Napoli zelf zijn verspreid, is te zien dat de werkzaamheden nog in volle gang zijn. De vloer in de kleedkamer is nog niet betegeld en ook de wasbakken zijn nog niet geplaatst:

