Edwin van der Sar sluit uit dat hij op korte termijn de overstap van Ajax naar Manchester United maakt. De algemeen directeur werd in de afgelopen weken door Britse media in verband gebracht met een terugkeer naar Old Trafford.

"Ik heb het naar mijn zin in Amsterdam en kijk ernaar uit om Ajax weer terug te brengen naar de Europese top", zei Van der Sar woensdag na de afscheidswedstrijd van Manchester City-legende Vincent Kompany in Manchester.

"We hebben dat niveau vorig seizoen al benaderd en het is nu zaak dat we daar blijven."

Van der Sar zou volgens verschillende Britse tabloids zijn benaderd om bij United aan de slag te gaan als director of football. 'The Red Devils' hebben als een van de weinige Premier League-clubs geen technisch directeur.

Manchester United is in de afgelopen jaren niet bij machte geweest om te concurreren met clubs als Manchester City en Chelsea. De laatste landstitel werd in het seizoen 2012/2013 veroverd.

Oud-keeper Van der Sar stond van 2005 tot en met 2011 onder de lat bij Manchester United. Eind 2012 werd hij aangesteld als marketingdirecteur bij Ajax. Sinds 2016 is hij in Amsterdam werkzaam als algemeen directeur.