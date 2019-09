FC Barcelona-vedette Lionel Messi vindt het jammer dat het zijn club deze zomer niet gelukt is om de megatransfer van Paris Saint-Germain-aanvaller Neymar af te ronden.

"Ik had het geweldig gevonden als Neymar was teruggekeerd bij Barcelona", zegt de 32-jarige Messi donderdag in een interview met de Catalaanse krant SPORT.

"Ik begrijp dat er mensen tegen zijn terugkeer waren door de manier waarop 'Ney' hier vertrokken is. Maar als je er puur sportief naar kijkt: ik vind Neymar een van de beste spelers ter wereld. Als hij in ons team zat, zouden de kansen dat we onze doelen zouden bereiken groter zijn. Het zou de hele club een boost hebben gegeven."

De 27-jarige Neymar maakte tussen 2013 en 2017 105 goals in 186 duels voor Barcelona, maar vervolgens vertrok hij voor een recordbedrag van 222 miljoen euro naar PSG.

De Braziliaan is na twee jaar wel uitgekeken op de Franse topclub en hoopte deze zomer terug te keren naar Catalonië. PSG en Barcelona onderhandelden ook over een megatransfer, maar ze kwamen er niet uit.

"Om eerlijk te zijn, weet ik niet of Barcelona al het mogelijke eraan heeft gedaan om Neymar te halen", aldus Messi. "Ik heb niet veel informatie over de onderhandelingen. Ik heb wel met 'Ney' gesproken en weet dat hij ontzettend graag terug wilde keren. Maar ik snap dat het heel lastig is om te onderhandelen met PSG."

Neymar en Lionel Messi speelden vier jaar samen bij Barcelona. (Foto: Pro Shots)

'Ik bepaal niet wat er gebeurt bij Barcelona'

Spaanse kranten speculeerden de laatste maanden dat de selectie van Barcelona er bij de directie op had aangedrongen om Neymar terug te halen. "We hebben onze mening gegeven, maar we hebben nooit gezegd dat ze hem moesten vastleggen", zegt Messi.

De Argentijn benadrukt dat hij geen grote invloed op het beleid van 'Barça' heeft. "Ik ben er inmiddels aan gewend om te horen dat ik bepaal wat de club doet. Ik let niet echt op die verhalen, ik weet wat de waarheid is. Ik bepaal natuurlijk niet wat er gebeurt bij Barcelona. Ik ben gewoon een speler en wil alleen wedstrijden en prijzen winnen."

Messi heeft dit seizoen door een blessure nog geen wedstrijd gespeeld voor Barcelona. De aanvaller zal zaterdag in het thuisduel met Valencia ook nog niet in actie komen. Hij weet nog niet of hij fit zal zijn voor de start van de groepsfase van de Champions League, volgende week dinsdag op bezoek bij Borussia Dortmund.

Bekijk het programma en de stand van La Liga