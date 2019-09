ADO Den Haag heeft anderhalve week na het einde van de zomerse transferperiode nog een nieuwe speler vastgelegd. De transfervrije Thom Haye tekende donderdag een contract voor twee jaar bij de nummer elf van de Eredivisie.

De 24-jarige Haye stapte vorig jaar in de zomer over van Willem II naar het Italiaanse Lecce, maar hij liet zijn contract bij de naar de Serie A gepromoveerde club recent ontbinden. De voormalige jeugdinternational kon daardoor na het sluiten van de transfermarkt nog van club wisselen.

Haye doorliep de jeugdopleiding van AZ en debuteerde in 2014 namens de Alkmaarders in de Eredivisie. Twee jaar en 73 wedstrijden later vertrok hij naar Willem II, waar hij in 71 officiële duels tot vijf goals kwam.

ADO was nog op zoek naar een spelmaker na het vertrek van Nasser El Khayati naar Qatar SC. De geboren Rotterdammer was vorig seizoen met zeventien treffers de topscorer van de Hagenaars in de Eredivisie. Bovendien leverde hij twaalf assists.

"We zijn blij dat we na het sluiten van de markt nog Thom hebben kunnen vastleggen", zegt manager voetbalzaken Jeffrey van As op de site van ADO. "Hij voegt creativiteit en dynamiek toe aan ons middenveld. Thom is een speler die een belangrijke spil in het positiespel kan zijn, maar ook een goede schakel tussen het middenveld en de aanval kan vormen."

ADO, dat zes punten uit zijn eerst vijf duels haalde, vervolgt de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen Feyenoord. Het is nog niet zeker of Haye dan al speelgerechtigd is.

