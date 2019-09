Vincent Kompany heeft woensdag via een zogeheten Testimonial officieel afscheid genomen bij Manchester City. De verdediger, die vanwege een blessure zelf niet in actie kwam, had twee teams samengesteld: Manchester City Legends, met veel van zijn oude teamgenoten, en Premier League All-Stars, met onder anderen Robin van Persie en Edwin van der Sar. Mede dankzij een doelpunt van Van Persie eindigde het in duel in het Etihad Stadion in 2-2.

Vincent Kompany stond alleen voor het duel op het veld. Hij zamelde met zijn afscheidswedstrijd geld in voor de zorg van dak- en thuislozen. (Foto: Pro Shots)

De voormalig aanvoerder had veel van zijn oude teamgenoten opgetrommeld, onder wie Martin Petrov (midden), die na de 1-0 wordt gefeliciteerd. (Foto: Pro Shots)

Robin van Persie was een van de tegenstanders. De oud-spits was goed voor de 1-2. (Foto: Pro Shots)

Edwin van der Sar werd twee keer gepasseerd, maar verrichtte ook enkele reddingen. (Foto: Pro Shots)

Robin van Persie en Paul Scholes feliciteren Robbie Keane met de 1-1. (Foto: Pro Shots)

Vincent Kompany, die nu speler-trainer van Anderlecht is, had ook enkele huidige City-spelers opgesteld, onder wie Sergio Agüero. Die werd al vroeg naar de kant gehaald, om geen blessure op te lopen. (Foto: Pro Shots)