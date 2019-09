De voetbalsters van FC Twente hebben woensdag een grote stap naar de achtste finales van de Champions League gezet. De equipe won het uitduel met SKN Sankt Pölten met 2-4.

De landskampioen steunde vooral op Fenna Kalma. De spits was goed voor drie doelpunten. Ashleigh Weerden maakte het andere doelpunt voor de ploeg van trainer Tommy Stroot.

In de slotfase kwam de Oostenrijkse ploeg nog flink opzetten. Jana Schornböck zorgde voor 1-4, waarna Suzanne Giesen op ongelukkige wijze de bal in eigen doel werkte. De return is over twee weken in Enschede.

De landskampioen had zich voor de knock-outfase geplaatst door in de groepsfase het Turkse Besiktas, Górnik Leczna uit Polen en het Armeense Alashkert achter zich te laten.

Ruime zeges Wolfsburg en Lyon

Dominique Bloodworth mag zich met VfL Wolfsburg eveneens opmaken voor de laatste zestien. De Duitse topclub verpulverde het Kosovaarse KFF Mitrovica: 0-10. International Bloodworth speelde het hele duel.

Lineth Beerensteyn deed met Bayern München eveneens goede zaken, door het uitduel met het Zweedse Kopparsbergs/Göteborg FC met 1-2 te winnen. De rechtshalf trof met keeper Loes Geurts bij de Zweedse ploeg een collega-international.

Titelverdediger Olympique Lyonnais won net als Wolfsburg met grote cijfers. In Rusland werd het tegen Ryazan-VDV liefst 0-9. Shanice van de Sanden ontbrak bij Lyon vanwege een blessure.

FC Barcelona - met Stefanie van der Gragt, maar zonder de geblesseerde Lieke Martens - won met 0-2 bij Juventus. Van der Gragt speelde de hele wedstrijd.