Valencia, een van de tegenstanders van Ajax in de groepsfase van de Champions League, heeft woensdag trainer Marcelino García Toral ontslagen.

Marcelino was bezig aan zijn derde seizoen bij Valencia. De 54-jarige Spanjaard was de afgelopen twee jaar succesvol met twee keer een vierde plaats in La Liga. In de twee seizoenen daarvoor kwam de zesvoudig landskampioen niet verder dan de twaalfde plek in de eindstand.

Valencia geeft in een korte verklaring op de site van de club geen reden voor het ontslag. Volgens Spaanse media was er al langere tijd onenigheid tussen Marcelino en eigenaar Peter Lim, onder meer over het aan- en verkoopbeleid.

De ploeg van keeper Jasper Cillessen, die deze zomer overkwam van FC Barcelona, staat na drie wedstrijden op de tiende plek in La Liga met vier punten. Zaterdag speelt de ploeg een uitwedstrijd tegen Barcelona.

Valencia zit samen met Ajax, Lille en Chelsea in groep H van de Champions League. De Amsterdammers gaan op 2 oktober op bezoek in Spanje en spelen op 10 december de thuiswedstrijd tegen Valencia.

Bekijk het programma en de stand van La Liga