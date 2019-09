Vincent Kompany zal woensdagavond niet meespelen in zijn eigen afscheidswedstrijd bij Manchester City. De 33-jarige Belg, die deze zomer na elf jaar vertrok bij de 'Citizens', kampt met een lichte kwetsuur.

"Jammer genoeg kamp ik met een kleine hamstringblessure. Ik kan geen risico nemen, dus zal ik niet starten of spelen vanavond", zei Kompany woensdagmiddag op een persconferentie. "Maar afscheid nemen kan ook naast het veld."

De verdediger, momenteel speler-trainer bij Anderlecht, kampte in zijn elf jaar bij City regelmatig met blessures. "Dat ik in mijn testimonial niet kan spelen, is dan ook eigenlijk ironie", aldus de voormalige aanvoerder van City. "Maar ben belangrijk geweest voor City, dat is het enige wat telt voor mij."

Kompany ging in de zomer van 2008 voor 8,5 miljoen euro van Hamburger SV naar Manchester City. Hij kwam in Engeland tot 360 wedstrijden en twintig goals en won vier keer de landstitel, twee keer de FA Cup, vier keer de League Cup en twee keer het Community Shield (de Engelse supercup).

In Engeland is het gebruikelijk dat een voetballer een afscheidswedstrijd - een zogenoemde testimonial - krijgt als hij tien jaar voor een club heeft gespeeld en van grote waarde is geweest.

In de testimonial van Kompany speelt een ploeg van Manchester City-legendes tegen een ploeg van Premier League-legendes. Met Nigel de Jong, Edwin van der Sar, Rafael van der Vaart en Robin van Persie hebben vier Nederlanders een uitnodiging gekregen voor het duel dat woensdag om 20.45 uur begint.

Teams voor afscheidswedstrijd Kompany

Manchester City Legends

Manager: Josep Guardiola

Keepers: Joe Hart, Costel Pantilimon

Verdedigers: Vincent Kompany, Aleksandr Kolarov, Joleon Lescott, Micah Richards, Kolo Touré, Pablo Zabaleta, Richard Dunne, Gaël Clichy

Middenvelders: Nigel de Jong, Samir Nasri, Shaun Wright-Phillips, Stephen Ireland, David Silva, Dietmar Hamann, James Milner

Aanvallers: Craig Bellamy, Sergio Agüero, Edin Dzeko, Mario Balotelli, Benjani

Premier League All-Stars

Manager: Roberto Martinez

Keepers: Edwin van der Sar, Shay Given

Verdedigers: Phil Neville, Gary Neville, John O'Shea, Wes Brown

Middenvelders: Paul Scholes, Nicky Butt, Michael Carrick, Ryan Giggs, Rafael van der Vaart, Cesc Fàbregas

Aanvallers: Thierry Henry, Robin van Persie