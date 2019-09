Arda Turan is woensdag in Ankara veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en acht maanden. De Turkse vedette is schuldig bevonden aan verboden wapenbezit en openlijke geweldpleging.

De 32-jarige Turan, die nog onder contract staat bij FC Barcelona maar verhuurd wordt aan Istanbul Basaksehir, kreeg het vorig jaar in een nachtclub in Istanboel aan de stok met zanger Berkay Sahin.

De zanger moest uiteindelijk met een gebroken neus naar het ziekenhuis, waar Turan later arriveerde en met een pistool dreigde. De rechtbank oordeelde woensdag dat een voorwaardelijke gevangenisstraf volstaat voor de spelmaker, die van zijn club al een boete van zo'n 400.000 euro kreeg.

Het is niet de eerste keer dat Turan met randzaken het nieuws haalt. Hij speelde in oktober 2017 zijn honderdste en laatste interland voor Turkije, nadat hij eerder dat jaar in opspraak was geraakt wegens een aanvaring met een journalist.

In mei vorig jaar werd hij als speler van Istanbul Basaksehir voor zestien duels geschorst, nadat hij een grensrechter een duw had gegeven en een scheidsrechter had bedreigd.

Turan staat sinds de zomer van 2015 onder contract bij Barcelona, dat hem sinds de winterstop van het seizoen 2017/2018 al aan Basaksehir verhuurt. Eerder kwam hij uit voor Galatasaray en Atlético Madrid.