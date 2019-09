Gareth Southgate houdt gemengde gevoelens over aan het EK-kwalificatieduel met Kosovo van dinsdag. De Engelse bondscoach zag zijn ploeg met 5-3 winnen in een aantrekkelijke wedstrijd.

De Kosovaren namen binnen een minuut de leiding in Southampton, maar bij rust was het al 5-1. In de tweede helft miste Harry Kane een penalty en scoorde Kosovo nog twee keer.

"Het was bizar. We hebben uitstekende én slechte momenten laten zien. Na de slechte start zijn we rustig gebleven en hebben we onze fouten hersteld", aldus Southgate bij Sky Sports.

"Bij rust was de wedstrijd natuurlijk beslist, maar dat zorgde ervoor dat er een andere sfeer in het stadion hing en de tegenstander niets meer te verliezen had. Ze gingen ervoor en dat kunnen we alleen onszelf kwalijk nemen."

Southgate hoopt dat de fouten die zijn spelers maakten niet meer voorkomen. "Het waren puur individuele fouten. Ik denk niet dat er iets structureel mis zit bij ons."

Harry Kane zorgde voor de gelijkmaker, maar miste ook een strafschop. (Foto: Pro Shots)

'Gelukkig niet meer in de problemen gekomen'

Na de 5-2 en 5-3 van Kosovo kreeg spits Kane de gelegenheid om uit een strafschop aan alle onzekerheid een einde te maken, maar hij zag zijn inzet gekeerd worden.

"Na de 5-3 kregen we meer balbezit en werd het wat rustiger, en de penalty was de kans om het echt te beslissen", aldus Southgate. "Helaas gebeurde dat niet, maar gelukkig zijn we niet meer in de problemen gekomen."

Engeland is hard op weg naar plaatsing voor het EK van volgend jaar. 'The Three Lions' wonnen de eerste vier wedstrijden in groep A en staan daarmee bovenaan. Alleen Tsjechië en Kosovo kunnen enigszins volgen.

De volgende pouleduels zijn op 11 en 14 oktober, wanneer de Engelsen op bezoek gaan bij Tsjechië en Bulgarije.

