De Portugese bondscoach Fernando Santos vindt dat Cristiano Ronaldo dinsdag maar weer eens heeft laten zien dat hij van wereldklasse is. De vedette scoorde liefst vier keer in het EK-kwalificatieduel met Litouwen (1-5).

"Het mag duidelijk zijn dat hij de beste ter wereld is. Dat heeft hij maar weer eens dubbel en dwars bewezen", zei Santos na de wedstrijd in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

"Er is geen stadion ter wereld waar Ronaldo geen applaus krijgt. Voor mijn eerste wedstrijd als bondscoach reisden we naar Parijs en daar stonden duizenden mensen voor de deur van ons hotel."

Vijfvoudig Gouden Bal-winnaar Ronaldo opende vroeg de score tegen Litouwen uit een strafschop op en na de verrassende gelijkmaker tilde hij de score in de tweede helft met nog eens drie goals naar 1-4. Het laatste doelpunt was van William Carvalho.

Voor Ronaldo betekende het zijn 90e, 91e, 92e en 93e doelpunt in 160 interlands. Bovendien maakte hij voor de achtste keer een hattrick in het shirt van Portugal. "Het is gewoon raar als hij eens níét scoort", aldus Santos. "Sommigen zeggen dat er ooit een einde aan komt, maar daar geloof ik niks van. Volgens mij stopt dit nooit."

Een tafereel dat we vaker zien: een fan betreedt het veld om zo dicht mogelijk bij Cristiano Ronaldo te komen. (Foto: Pro Shots)

Ronaldo bescheiden onder glansrol

De 34-jarige Ronaldo bleef zelf bescheiden onder zijn prestatie. "Ik had het naar mijn zin vanavond, al deed de hele ploeg het goed. Ik ben blij en geniet van het moment", zei hij.

"Niet alleen omdat ik vier keer heb gescoord, maar vanwege het niveau dat we de laatste jaren halen met Portugal. Het is aan mij om het team te blijven helpen."

Portugal ligt voorlopig op koers voor een ticket voor het EK van volgend jaar. De Zuid-Europeanen staan in groep B tweede achter Oekraïne en hebben een duel minder gespeeld dan de rest, wat betekent dat ze het gat met nummer drie Servië - dat zaterdag met 2-4 werd verslagen - tot vier punten kunnen vergroten.

"Het was in de afgelopen dagen het moeilijkste om in Servië te winnen, al was het natuurlijk om hier in Litouwen een goed vervolg te geven", aldus Ronaldo. "We zijn al dicht bij het EK."

Ook in Litouwen heeft Cristiano Ronaldo veel fans. (Foto: Pro Shots)

