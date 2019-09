Engeland heeft dinsdag een belangrijke overwinning geboekt in de EK-kwalificatiecyclus. 'The Three Lions' klopten Kosovo in een doelpuntenfestijn met 5-3. Cristiano Ronaldo was met vier doelpunten weer eens van grote waarde voor Portugal.

Engeland kwam op Wembley al na één minuut op achterstand door een treffer van Valon Berisha. Bij rust leidde de ploeg van bondscoach Gareth Southgate echter met maar liefst 5-1 dankzij twee doelpunten van Jadon Sancho en goals van Raheem Sterling, Harry Kane en Mergim Vojvoda (eigen doelpunt).

De drie punten leken daarmee binnen voor de Engelsen, maar Berisha en Vedat Muriqi (strafschop) brachten Kosovo vroeg in de tweede helft terug in de wedstrijd. Kane zag even later een penalty gekeerd worden door Arijanet Muric, maar het thuisland gaf de zege uiteindelijk niet meer uit handen.

Door de overwinning verstevigt Engeland met twaalf punten uit vier wedstrijden de koppositie in groep A. De voorsprong op nummer twee Tsjechië, die met 0-3 won bij Montenegro, is drie punten. Bovendien hebben de Tsjechen één duel meer gespeeld. Kosovo zakt met acht punten naar de derde plaats.

Cristiano Ronaldo was met vier doelpunten van grote waarde voor Portugal. (Foto: Pro Shots)

Ronaldo leidt Portugal naar overwinning

In groep B leidde Ronaldo Portugal naar een 1-5-overwinning op Litouwen. De aanvaller van Juventus opende in de zevende minuut de score uit een penalty, waarna de thuisploeg na een klein half uur op gelijke hoogte kwam via een goal van Vytautas Andriuskevicius.

Portugal leek even te moeten vrezen voor het derde puntenverlies in deze kwalificatiecampagne, maar in de tweede helft stelde Ronaldo orde op zaken door nog drie keer te scoren. Bij zijn tweede treffer ging de Litouwse doelman Ernestas Setkus opzichtig in de fout. William Carvalho bepaalde in blessuretijd de eindstand.

Door de overwinning staat Portugal met acht punten uit vier wedstrijden tweede. De achterstand van de regerend Europees kampioen op koploper Oekraïne is vijf punten, al heeft die ploeg wel één duel meer gespeeld. Servië, dat zonder Dusan Tadic met 1-3 won bij Luxemburg, is met zeven punten derde.

Frankrijk viert een van de drie treffers in de thuiswedstrijd tegen Andorra. (Foto: Pro Shots)

Frankrijk en Turkije delen koppositie

In groep H kende Frankrijk een probleemloze avond tegen Andorra: 3-0. Kingsley Coman, Clément Lenglet en Wissam Ben Yedder scoorden namens de regerend wereldkampioen in het Stade de France en Antoine Griezmann zag een penalty gestopt worden door de Andorrese doelman Josep Gómes.

Turkije kwam op bezoek bij Moldavië tot een 0-4-overwinning. Cenk Tosun was twee keer trefzeker en voormalig Go Ahead Eagles-middenvelder Deniz Türüç en Yusuf Yazici kwamen beiden eenmaal tot scoren.

Frankrijk en Turkije hebben nu beide vijftien punten, maar de Turken staan eerste dankzij een beter onderling resultaat. Nummer drie IJsland ging ondanks een goal van voormalig Ajax- en AZ-spits Kolbeinn Sigthórsson verrassend met 4-2 onderuit bij Albanië en heeft nu drie punten achterstand op de koplopers.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de EK-kwalificatie