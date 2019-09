Jong Oranje is de kwalificatiecyclus voor het EK van 2021 dinsdag begonnen met een ruime overwinning. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi was in Doetinchem met 5-1 te sterk voor Jong Cyprus.

Jong Oranje begon matig aan de wedstrijd en kwam na elf minuten verrassend op achterstand door een doelpunt van Ruel Sotiriou. De aanvaller strafte een verdedigende fout van Justin Hoogma genadeloos af.

Binnen vijf minuten kwam Nederland langszij op De Vijverberg. Na een overtreding op Noa Lang ging de bal op de stip en de strafschop werd vervolgens benut door Teun Koopmeiners.

Een kwartier later leidde Jong Oranje met 3-1 dankzij doelpunten van Dani de Wit en Kaj Sierhuis. De Wit bracht zijn ploeg halverwege de eerste helft op voorsprong, nadat Sierhuis de bal bij een fraaie aanval had teruggelegd. Drie minuten later vond de spits van FC Groningen zelf het net op aangeven van Deyovaisio Zeefuik.

Dani de Wit had met twee goals een belangrijk aandeel in de overwinning. (Foto: Pro Shots)

De Wit en Zeefuik voeren score in slotfase verder op

In de tweede helft bleef Jong Oranje het spel maken, maar dat leidde niet tot veel gevaar. Pas vier minuten voor tijd kwam de thuisploeg opnieuw tot scoren. Ditmaal rondde De Wit een snelle aanval af na een mooie combinatie met Lang en invaller Daishawn Redan.

In blessuretijd voerde Zeefuik de score nog verder op. De rechtsback van FC Groningen schoot de bal simpel binnen, nadat een voorzet van De Wit niet goed werd weggewerkt door de Cypriotische defensie.

Jong Oranje vervolgt de EK-kwalificatiecampagne op 11 oktober met een thuiswedstrijd tegen Portugal, dat met zes punten uit twee wedstrijden aan kop gaat in groep 7. De formatie van Van de Looi staat met drie punten tweede, maar heeft dus een duel minder gespeeld.

De negen groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich voor het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië. De overige acht nummers twee strijden in play-offs om de laatste vier tickets.