Bondscoach Bert van Marwijk van de Verenigde Arabische Emiraten is de WK-kwalificatiecampagne begonnen met een nipte overwinning. De Nederlander zag zijn ploeg in Kuala Lumpur met 1-2 winnen van Maleisië.

De Emiraten begonnen matig aan hun eerste groepswedstrijd, want na een minuut bracht Syafiq Ahmad Maleisië op voorsprong. Ali Mabkhout bezorgde de bezoekers vervolgens de winst door vlak voor rust en een kwartier voor tijd te scoren.

VAE neemt het in de tweede fase van het Aziatische kwalificatietoernooi verder op tegen Thailand, Vietnam en Indonesië. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de volgende kwalificatieronde en de nummer twee gaat naar de play-offs.

De kwalificatiereeks in Azië bestaat uit drie verschillende rondes. In de laatste fase zijn in tweede groepen vier tickets voor het WK van 2022 in Qatar te verdienen. De beste nummers drie uit die poules spelen een play-off en de winnaar daarvan speelt een intercontinentale play-off om een startbewijs voor het WK.

Op 10 oktober spelen de Verenigde Arabische Emiraten hun tweede groepswedstrijd. Dan is Indonesië, dat na twee duels nog wacht op het eerste punt, de tegenstander in Dubai.

De Verenigde Arabische Emiraten bogen een vroege achterstand om in een overwinning. (Foto: Pro Shots)

Emiraten pas eenmaal actief op WK

Van Marwijk werd eind maart gepresenteerd als bondscoach van de VAE en denkt dat hij goede kans heeft om het land naar het WK te loodsen. "De bond heeft me de opdracht gegeven om het land naar het WK te leiden en die ambitie is belangrijk voor me", zei hij destijds bij zijn presentatie.

De Emiraten waren pas eenmaal actief op een mondiale eindronde. In 1990 verloor het team alle drie de groepsduels in Italië. Het land heeft wel vaak meegedaan aan de Azië Cup en bij de laatste editie, begin dit jaar, werd in de halve finales in eigen land verloren van Qatar.

Van Marwijk leidde in 2010 het Nederlands elftal naar de WK-finale, waarin Spanje na verlenging met 1-0 te sterk was. Met Saoedi-Arabië plaatste hij zich voor het WK van 2018, maar nog voor het toernooi begon, moest hij vertrekken.