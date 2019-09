Voorzitter Adriaan Visser van PEC Zwolle denkt dat John Stegeman de komende weken nog veel besproken zal worden. De trainer raakte maandag in opspraak door rijden onder invloed.

PEC gaf Stegeman een boete omdat hij donderdag bij een eenzijdig ongeluk betrokken was. Naar verluidt had hij bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed.

"We maken allemaal weleens fouten en doen allemaal weleens domme dingen", verdedigt voorzitter Visser bij RTV Oost zijn keuze om Stegeman niet te ontslaan.

"Het gaat erom dat je dat uiteindelijk voor jezelf kunt accepteren en daar een weg in kunt vinden. En het gaat er ook om of je omgeving accepteert dat je die fout hebt gemaakt."

Volgens Visser is er nog voldoende vertrouwen in Stegeman. "Als ik de reacties zie van de bepalende spelers als Bram van Polen en Pelle Clement, dan geeft dat wel het gevoel dat het goed gaat komen. Maar het wordt nog een pittige weg de komende weken."

PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser. (Foto: Pro Shots)

'Heb geleerd dat je tot tien moet tellen'

De 43-jarige Stegeman, die zijn rijbewijs voorlopig kwijt is, wordt door PEC naast zijn boete extra vaak ingezet bij maatschappelijke projecten en moet bovendien alle kosten op zich nemen.

"Ik stuur al ruim veertig jaar bedrijven aan en in die periode heb ik geleerd dat je eerst heel zorgvuldig tot tien moet tellen", aldus Visser over zijn keuze voor de straf.

"In eerste instantie schieten er allerlei dingen door je hoofd heen, maar er waren ook heel veel argumenten om het te doen zoals we het nu gedaan hebben. We staan pal achter John en dat blijven we ook doen."

Stegeman is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van PEC. Hij maakte deze zomer de gevoelige overstap van rivaal Go Ahead Eagles naar de Zwollenaren, die na vijf Eredivisie-duels vijftiende staan met vier punten.

Eerder stond Stegeman aan het roer bij Heracles Almelo. Als spits kwam hij uit voor Vitesse, Helmond Sport, Go Ahead Eagles, Heracles Almelo, AGOVV Apeldoorn en SC Cambuur.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie