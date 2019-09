Noël Le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalbond, wil dat er voortaan gewoon door wordt gevoetbald bij homofobe uitingen in het stadion. Hij is het er niet mee eens dat duels nu soms worden stilgelegd.

Sinds dit seizoen moeten scheidsrechters een wedstrijd staken bij homofobe spandoeken of spreekkoren. Zo werd FC Metz-Paris Saint-Gemain onlangs stilgelegd nadat de thuisfans banners met homofobe teksten toonden.

"Ik zou de wedstrijden nooit stilleggen en ben er absoluut tegen. Ik hoop dat de scheidsrechters naar me luisteren", zei de 77-jarige Le Graët dinsdag in een radio-interview.

"Voetbal is voor iedereen uit alle sociale klassen. We moeten niet gegijzeld worden door homofobie. Het is niet goed om een wedstrijd om die reden stil te leggen. Ik zou alleen stoppen bij racisme of om veiligheidsredenen."

Le Graët had eerder al laten weten dat hij vond dat wedstrijden in Frankrijk te snel worden stilgelegd. Dat wekte ergernis bij de Franse minister van Sport, die juist voor de nieuwe maatregel is.

Noël Le Graët (links) met de Franse bondscoach Didier Deschamps. (Foto: Pro Shots)

'We zorgen dat homofobie verdwijnt'

De Franse voetbalbaas liet in zijn radio-interview wel weten dat hij homofobie in het voetbal wil uitbannen via een andere manier dan het onderbreken van wedstrijden.

"Ik accepteer het niet dat mensen denken dat de voetbalwereld homofoob is. We zullen ervoor zorgen dat het verdwijnt, maar het staken van wedstrijden is iets anders."

Na de eerste vier speelrondes van de Ligue 1 gaan regerend landskampioen Paris Saint-Germain, Stade Rennais, OGC Nice en Angers gedeeld aan kop met negen punten.

