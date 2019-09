De Duitse bondscoach Joachim Löw is blij en opgelucht dat zijn ploeg maandag met 0-2 van Noord-Ierland won in de EK-kwalificatie. 'Die Mannschaft' herpakte zich daarmee na de pijnlijke 2-4-nederlaag van vrijdag tegen Oranje.

"Tactisch was het heel anders dan tegen Nederland. Onze mentale én fysieke weerbaarheid werden getest. We hebben hard gewerkt en hielden tegelijkertijd het hoofd koel. Ik vind de uitslag terecht", zei Löw na de wedstrijd in Belfast.

"Het was een heel intense wedstrijd tegen een heel aanvallend Noord-Ierland. Voor rust zaten we niet echt in de wedstrijd, maar we bleven het proberen en uiteindelijk werd het beter. We zijn blij dat we gewonnen hebben."

Vlak na rust opende verdediger Marcel Halstenberg de score namens de Duitsers tegen Noord-Ierland. Vlak voor tijd zorgde Serge Gnabry, die tegen Nederland ook al scoorde, voor de beslissing.

Joachim Löw langs de lijn in Belfast. (Foto: Pro Shots)

'Het kwam echt aan op wilskracht'

Volgens de 59-jarige Löw liet zijn ploeg in het Windsor Park in Belfast zien na de nederlaag tegen Oranje zien dat het met de mentale veerkracht wel goed zit.

"Mijn spelers gingen er vol voor en moesten echt op wilskracht spelen, want Noord-Ierland speelde fysiek. We kregen wat we verwachtten en hebben het gelukkig gered."

Duitsland nam ook de leiding in groep C van de EK-kwalificatie over van de Noord-Ieren. Beide landen hebben twaalf punten uit vijf duels, maar de Duitsers beschikken door de zege over een beter onderling resultaat. Oranje staat derde met negen punten, al heeft de ploeg van Ronald Koeman een wedstrijd minder gespeeld.

De volgende EK-kwalificatieduels zijn over een maand. De Duitsers spelen dan uit tegen Estland, dat maandag met 0-4 van het Nederlands elftal verloor.

