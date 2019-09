Ryan Babel hoopt dat hij in de herfst van zijn carrière op een eindtoernooi nog eens belangrijk kan zijn voor het Nederlands elftal. De aanvaller had maandag een belangrijk aandeel in de 0-4-zege op Estland in de EK-kwalificatie.

De 32-jarige Babel zorgde in Tallinn voor de eerste én tweede treffer. Het Nederlands elftal won vrijdag al met 2-4 van Duitsland en heeft uitstekende zaken gedaan met het oog op plaatsing voor het EK van volgend jaar.

"Ik ben er in 2006 op het WK bij geweest en toen heb ik als invaller één wedstrijd gespeeld. In 2008 haakte ik op de laatste dag af voor het EK met een enkelblessure en op het WK van 2010 heb ik niet gespeeld", somt Babel bij de NOS zijn ervaringen met eindtoernooien op.

"Daarna ben ik er nooit meer bij geweest. Als ik een keer op een eindtoernooi aanwezig kan zijn en meer minuten kan maken, zou dat ideaal zijn. Het is tot nu toe ongelukkig geweest en de laatste drie, vier jaar zijn mijn beste jaren."

Babel, die momenteel voor Galatasaray speelt, debuteerde in 2005 als international. Tegen Estland droeg hij voor de zestigste keer het shirt van Oranje. In die zestig duels was hij goed voor tien goals en acht assists.

De basiself van het Nederlands elftal tegen Estland. (Foto: Pro Shots)

'Belopen is niet meer zo makkelijk'

De oud-Ajacied merkt dat de jaren gaan tellen en dat hij soms op ervaring moet spelen. "Ik probeer met de jaren veel meer mijn kop te gebruiken, want het belopen is niet meer zo makkelijk als toen ik achttien was."

"De laatste jaren analyseer ik mijn wedstrijden ook enorm veel. Ik probeer de focus te leggen op wat ik in de vorige wedstrijd niet zo goed deed."

Door zijn ervaring wist Babel ook dat het uitduel met Estland lastig kon worden voor Oranje, maar de aanvaller zag dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het op de juiste manier aanpakte.

"Als je niet geconcentreerd aan zo'n wedstrijd begint, kan het moeilijk worden, maar we waren allemaal scherp en gefocust. We gokten op een vroege goal, dan is de eerste spanning ervan af."

Dankzij de overwinning in Estland staat Nederland in groep C op negen punten uit vier duels. Duitsland en Noord-Ierland hebben allebei twaalf punten, maar ook een wedstrijd meer gespeeld.

