Memphis Depay is er trots op dat hij maandag tegen Estland (0-4) zijn vijftigste interland voor Oranje speelde én zijn jubileumduel opluisterde met een doelpunt en twee assists.

"Vijftig caps is iets om supertrots op te zijn. Ik wilde mijn stempel drukken, al ging het vooral in de eerste helft een beetje moeizaam. Misschien wilde ik in het begin iets té graag", aldus Memphis bij de NOS.

"De ruimtes waren superklein in het begin. Als je als spits de bal soms vijf minuten even niet raakt, gaat het kriebelen. In de tweede helft kwamen er meer ruimtes en Estland kon het niet echt meer belopen."

De aanvaller van Olympique Lyon zorgde in de tweede helft met een geplaatst schot voor de 0-3 en was de aangever bij doelpunten van Ryan Babel en Georginio Wijnaldum.

"Ik had zelfs nog meer kunnen scoren of assists kunnen geven, maar het is belangrijk dat iedereen in onze voorhoede het gevoel en vertrouwen heeft dat ze goals kunnen maken."

De basiself van het Nederlands elftal tegen Estland. (Foto: Pro Shots)

'Iedereen heeft zijn aandeel in Oranje'

De 25-jarige Memphis, die in zijn vijftig interlands goed was voor zeventien doelpunten en achttien assists, zag tot zijn tevredenheid dat Oranje een geheel was tegen Estland.

"Iedereen heeft zijn aandeel. Frenkie de Jong was bijvoorbeeld ook zeer aanvallend vandaag. En bij mijn doelpunt gaf Matthijs de Ligt de bal perfect in de ruimte", aldus de oud-PSV'er, die droog raak schoot.

"Soms moet je het simpel houden en hoef je het niet meer uit te spelen. Ik had nog graag een tweede of derde gemaakt, dat had gekund. Al met al twee prima wedstrijden."

Dankzij de overwinning in Estland staat Nederland in groep C van de EK-kwalificatie op negen punten uit vier duels. Duitsland en Noord-Ierland hebben allebei twaalf punten, maar ook een wedstrijd meer gespeeld.

