Ronald Koeman merkt duidelijk dat er groei zit in het Nederlands elftal. De bondscoach zag ook in het met 0-4 gewonnen EK-kwalificatieduel met Estland dat de automatismen steeds meer in zijn ploeg sluipen.

"Met name de tweede helft hadden we het eenvoudig", concludeerde Koeman na de overwinning bij de NOS. "Dat gebeurt vaker, want dan ontstaan er meer ruimtes. Bovendien zijn we tot het laatste moment doorgegaan met drukzetten en het maken van goals. Vier doelpunten is dan voldoende."

Oranje kwam in Tallinn na ruim een kwartier op voorsprong door een doelpunt van Ryan Babel, die vlak na rust ook de marge verdubbelde. In het laatste kwartier voerden Memphis Depay en Georginio Wijnaldum de score nog verder op.

"Ik vind het normaal dat we hier met 0-4 winnen, maar ik denk dat Estland minder is dan in het verleden", stelde de bondscoach. "Maar we moesten wel de discipline op kunnen brengen en dat valt niet altijd mee."

Wel vond Koeman dat het spel van zijn elftal voor rust voor verbetering vatbaar was. "Met het drukzetten hadden we in de eerste helft wat problemen. Ze kwamen er een paar keer voetballend uit, al werd het niet gevaarlijk. We hadden vaker diep kunnen spelen en er waren momenten dat we diep liepen en dat de bal niet kwam."

Ryan Babel viert zijn tweede doelpunt tegen Estland met Georginio Wijnaldum. (Foto: Pro Shots)

Koeman blij hoe Oranje tactische wijzigingen invult

In de rust bracht Koeman enkele tactische wijzigingen aan en hij was blij hoe zijn ploeg dat oppakte. "In de tweede helft ging het beter omdat Ryan meer vanaf de zijkant kwam en Frenkie (de Jong, red.) dieper ging spelen."

"Het is mooi om te zien dat we dat kunnen veranderen en dat zij dat goed invullen. De automatismen sluipen er steeds meer in en dat geeft aan dat er een mooie ontwikkeling in het elftal zit."

Ook was Koeman lovend over Babel, die tegen Estland zijn negende en tiende interlanddoelpunt maakte. "Ik ken Ryan als een geweldige professional. Ik weet hoe fit hij is en wat hij kan brengen. Hij bewijst deze week dat hij nog steeds het verschil kan maken."

Dankzij de overwinning op Estland staat Oranje met negen punten uit vier wedstrijden derde in de poule. De achterstand op koploper Duitsland en nummer twee Noord-Ierland bedraagt drie punten, al hebben die twee landen wel een wedstrijd meer gespeeld.

In het volgende EK-kwalificatieduel speelt het Nederlands elftal op 10 oktober voor eigen publiek tegen Noord-Ierland. "Dan kunnen we bijna de volgende stap maken", besloot Koeman.

De spelers van Oranje bedanken de meegereisde supporters na afloop van de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

