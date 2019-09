Aanvoerder Virgil van Dijk van Oranje kon niet anders dan tevreden zijn na de eenvoudige zege op Estland (0-4). Volgens de verdediger heeft zijn ploeg de opdracht van bondscoach Ronald Koeman uitstekend uitgevoerd.

De coach had voor het duel de druk opgevoerd bij zijn ploeg, aangezien het een van de eerste keren was dat Oranje onder zijn leiding de grote favoriet was in een wedstrijd.

"Dan moet je het ook laten zien", zei Van Dijk tegen de NOS. "Dat hebben we goed gedaan. Het kan hier soms heel lastig zijn, omdat Estland ver inzakt. Maar we hebben het gewoon uitstekend gedaan."

Ryan Babel was met twee doelpunten van grote waarde. Dat gold ook voor Memphis Depay, die een keer scoorde en twee keer de aangever was. Georginio Wijnaldum was vlak voor tijd goed voor de 0-4.

Van Dijk vond dat Oranje vanaf het begin duidelijk had gemaakt dat er maar één ploeg recht had op de zege. "We hebben de counters er goed uitgehaald. Het leek soms gevaarlijk, maar we konden steeds goed druk zetten, waardoor we hier overtuigend winnen."

Oranje viert de openingstreffer van Ryan Babel. (Foto: Pro Shots)

'Iedereen wilde de bal'

De verdediger van Liverpool had niet het idee dat zijn teamgenoten het vervelend vonden om weer eens tegen een tegenstander van een minder kaliber te spelen. Estland is de nummer honderd van de FIFA-ranglijst. "Iedereen wilde de bal hebben, kansen creëren en scoren", merkte Van Dijk.

Na de zege in en tegen Duitsland (2-4) van vorige week en de overwinning op Estland, staat Oranje er florissant voor in de jacht op een EK-ticket. Duitsland en Noord-Ierland hebben weliswaar drie punten meer, maar ook een duel meer gespeeld.

"Het is hartstikke goed dat we deze twee wedstrijden hebben gewonnen, maar we zijn er natuurlijk nog niet", vond Van Dijk. "We zullen er alles aan doen om volgende maand ook de volgende twee wedstrijden te winnen en dan zullen we het wel zien."

Noord-Ierland is op 10 oktober de volgende tegenstander. Drie dagen later staat de uitwedstrijd tegen Wit-Rusland op het programma.

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de EK-kwalificatie