Oranje heeft maandag een eenvoudige overwinning geboekt in de EK-kwalificatie. Mede dankzij twee doelpunten van Ryan Babel werd Estland in eigen land met 0-4 verslagen. Memphis Depay had met twee assists en een treffer eveneens een groot aandeel in de zege.

Babel opende na een dik kwartier de score door op aangeven van Daley Blind raak te schieten. Vlak na rust maakte hij met het hoofd zijn tweede van de avond. In het slotkwartier voerden Memphis en Georginio Wijnaldum de score verder op.

Het is voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de derde overwinning in vier wedstrijden, waardoor Oranje nu op negen punten staat. Daarmee staat het wel nog altijd derde in groep C.

Duitsland is in de groep koploper met twaalf punten. Dat land won met 0-2 van Noord-Ierland, dankzij doelpunten van Marcel Halstenberg en Serge Gnabry. Noord-Ierland staat met eveneens twaalf punten tweede. Duitsland en Noord-Ierland hebben wel een wedstrijd meer gespeeld dan het Nederlands elftal.

Koeman gunde PSV'er Donyell Malen na zijn goede invalbeurt tegen Duitsland zijn basisdebuut. Joël Veltman stond voor het eerst in twee jaar aan de aftrap, nadat de verdediger van Ajax lang aan de kant stond vanwege een knieblessure.

Ryan Babel was met twee doelpunten van grote waarde voor Oranje. (Foto: Pro Shots)

Oranje sprankelt niet in Tallinn

Zo sprankelend als Oranje in de tweede helft tegen Duitsland speelde, was het in Tallinn geen moment. Het verschil in klasse tussen Nederland en Estland, de nummers zestien en honderd van de FIFA-ranking, was enorm.

De Esten waren eigenlijk alleen in het openingskwartier gevaarlijk, nadat Oranje via aanvoerder Virgil van Dijk al een schotkans had gekregen. Doelman Jasper Cillessen hoefde echter niet in actie te komen.

Vlak daarna kwam Oranje via Babel op 0-1. De aanvaller van Galatasaray dook na een goede loopactie op voor het doel en tikte een puntgave voorzet van Blind via het lijf van keeper Sergei Lepmets binnen.

Het initiatief lag ook daarna bij Oranje, dat Estland er eigenlijk niet meer uit zag komen. De gastheren mochten Lepmets dankbaar zijn dat er voor rust geen treffers meer vielen. De doelman had goede reddingen in huis op schoten van Wijnaldum, Babel en Memphis.

Georginio Wijnaldum zorgde in de slotfase voor het laatste doelpunt. (Foto: Pro Shots)

Oranje loopt in slotkwartier weg

Babel kopte vlak na rust het laatste beetje hoop aan de kant van Estland aan flarden. De spits stond op de goede plek om een voorzet van Memphis achter Lepmets te werken en maakte daarmee het tiende interlanddoelpunt uit zijn loopbaan.

Oranje had daarna moeite om het krachtsverschil in doelpunten om te zetten. Pas in het slotkwartier kon er dankzij Memphis weer een treffer gevierd worden. De aanvaller fleurde zijn vijftigste interland op, door de bal in de verre hoek te krullen.

Vlak voor tijd bepaalde Wijnaldum de eindstand op 0-4. De middenvelder van Liverpool kopte een vrije trap van Memphis van dichtbij raak en bezorgde Oranje zo alsnog een royale zege.

Over dik een maand komt de Nederlandse ploeg weer in actie, als Noord-Ierland op 10 oktober op bezoek komt. Drie dagen later staat de uitwedstrijd tegen Wit-Rusland op het programma.

