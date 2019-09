Kroatië heeft maandagavond kostbare punten verspeeld in de EK-kwalificatiecampagne. De verliezend finalist van het laatste WK kwam in Bakoe niet verder dan een 1-1-gelijkspel bij Azerbeidzjan.

Luka Modric bracht Kroatië in de elfde minuut op voorsprong uit een strafschop, nadat Anton Krivotsyuk hands had gemaakt in het zestienmetergebied. Invaller Tamkin Khalilzade zorgde een kleine twintig minuten voor tijd na een fraaie actie voor de verrassende gelijkmaker.

Kroatië leed al voor de tweede keer in vijf EK-kwalificatieduels puntenverlies. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic ging eerder met 2-1 onderuit bij Hongarije.

Ondanks het gelijkspel tegen Azerbeidzjan neemt Kroatië de koppositie in groep E voorlopig wel over van Hongarije. De vicewereldkampioen heeft één punt meer dan de Hongaren, die wel een duel minder hebben gespeeld en later op maandag nog voor eigen publiek tegen Slowakije spelen.

Azerbeidzjan is hekkensluiter in deze poule en pakte pas zijn eerste punt in vijf wedstrijden. Wales en Slowakije zijn de nummers drie en vier in deze groep en hebben beide zes punten uit vier duels.

Azerbeidzjan viert de gelijkmaker van Tamkin Khalilzade. (Foto: Pro Shots)

