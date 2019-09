België heeft nog één overwinning nodig om zich te verzekeren van EK-deelname. 'De Rode Duivels' wonnen maandagavond bij Schotland ook hun zesde kwalificatieduel: 0-4. Kroatië liet kostbare punten liggen bij Azerbeidzjan.

België leidde na ruim een half uur al met 0-3 in Schotland. Romelu Lukaku opende de score, Thomas Vermaelen verdubbelde de marge en Toby Alderweireld zorgde voor de derde treffer. Kevin De Bruyne leverde bij alle drie de goals de assist en bepaalde in de slotfase ook de eindstand.

Door de overwinning staat België na zes wedstrijden op achttien punten in groep I. De voorsprong op nummer twee Rusland, die in Kaliningrad moeizaam met 1-0 won van Kazachstan door een late goal van Mario Fernandes, bedraagt drie punten.

Kazachstan is met zeven punten derde in deze poule en de eerste twee landen in elke groep plaatsen zich voor het EK. Cyprus, dat met 0-4 won bij San Marino, bezet met zeven punten de vierde plaats.

Kroatië kwam niet verder dan 1-1 bij Azerbeidzjan. (Foto: Pro Shots)

Kroatië morst punten bij Azerbeidzjan

In groep E moest Kroatië genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel bij Azerbeidzjan. Luka Modric bracht de vicewereldkampioen in Bakoe al vroeg op voorsprong uit een strafschop, waarna Tamkin Khalilzade zo'n twintig minuten voor tijd de verrassende gelijkmaker zorgde.

Ondanks het gelijkspel tegen Azerbeidzjan nam Kroatië de koppositie in groep E wel over van Hongarije, dat in Boedapest met 1-2 verloor van Slowakije door doelpunten van Róbert Mak en Róbert Bozeník.

De Kroaten hebben na vijf wedstrijden één punt meer dan nummer twee Slowakije en nummer drie Hongarije. Azerbeidzjan is hekkensluiter in deze poule en pakte pas zijn eerste punt in vijf wedstrijden.

Azerbeidzjan viert de gelijkmaker van Tamkin Khalilzade. (Foto: Pro Shots)

Polen blijft koploper ondanks gelijkspel

In groep G speelde Polen in Warschau met 0-0 gelijk tegen Oostenrijk, maar blijft de ploeg van bondscoach Jerzy Brzeczek met dertien punten koploper. De voorsprong op nummer twee Slovenië, die voor eigen publiek met 3-2 te sterk was voor Israël, is twee punten.

Oostenrijk staat op drie punten van Polen derde in deze poule en Noord-Macedonië, dat met 0-2 won bij Letland, is op vijf punten de nummer vier.

