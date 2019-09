Vitesse en FC Twente hebben zich maandag versterkt met een transfervrije speler. De Tukkers halen Queensy Menig terug naar de Eredivisie, terwijl de Arnhemmers met Eli Dasa een Israëlisch international aan de selectie toevoegen.

De 24-jarige Menig en de 26-jarige Dasa waren transfervrij en konden daarom buiten de inmiddels gesloten transferperiode aangetrokken worden.

Menig tekent bij FC Twente voor twee seizoenen met de optie voor nog een jaar. De aanvaller liet vorige week zijn contract ontbinden bij FC Nantes, nadat hij vorig jaar PEC Zwolle verruilde voor de Franse club. Menig speelde in het verleden in Nederland ook nog voor Ajax.

"FC Twente is een mooie club, een van de clubs die op mijn lijstje stond als ik in Nederland terug zou keren", zegt de kersverse aanwinst op de website van de FC Twente. "Een aantal jongens ken ik al. Ik ben blij hier te zijn, in een vertrouwde omgeving weer lekker voetballen. Ik kijk ernaar uit."

Eerder versterkte FC Twente de aanval met Emil Berggreen, Rafik Zekhnini en Keito Nakamura.

Dasa moet Karavaev opvolgen bij Vitesse

Dasa is door Vitesse voor drie jaar aangetrokken. De rechtsback speelde de afgelopen vier jaar bij Maccabi Tel Aviv. De Israëliër was daar in 138 duels goed voor zes doelpunten en 21 assists.

De vleugelverdediger, die in Arnhem de opvolger moet worden van de vertrokken Vyacheslav Karavaev (FC Zenit), kwam ook twintig keer uit voor de nationale ploeg van Israël, waaronder afgelopen donderdag tijdens het EK-kwalificatieduel met Noord Macedonië (1-1).

"Spelers kunnen zich hier ontwikkelen en er wordt een speelwijze gehanteerd die mij ligt", zegt Dasa op de website van Vitesse over zijn keuze. "Ik sta te trappelen om aan te sluiten en ik ga er alles aan doen om belangrijk te zijn voor de club."

Dasa is de achtste Arnhemse aanwinst van deze zomer. Eerder werden Tomás Hájek, Oussama Tannane, Kostas Lamprou, Jay-Roy Grot, Armando Obispo, Riechedly Bazoer en Nouha Dicko al vastgelegd.

Voor Vitesse gaat het seizoen in de Eredivisie zaterdag verder met een uitwedstrijd tegen PSV. FC Twente hervat de competitie een dag later tegen Fortuna Sittard. De ploeg van Leonid Slutsky is momenteel de ongeslagen koploper met elf punten uit vijf duels, terwijl de club uit Enschede negen punten verzamelde uit eveneens vijf duels.

Eli Dasa (rechts) gaat bij Vitesse zijn eerste buitenlandse avontuur aan. (Foto: Pro Shots)

Bekijk hier het programma en de stand van de Eredivisie