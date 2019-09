John van 't Schip baalt van de situatie van Griekenland in de EK-kwalificatie. De bondscoach blameerde zich zondag met zijn ploeg door met 1-1 gelijk te spelen tegen het kleine Liechtenstein.

De gelijkmaker van de bezoekers viel vlak voor tijd en bezorgde de Grieken een nieuwe knauw na de 1-0-nederlaag in en tegen Finland van donderdag.

"We begonnen slecht aan de wedstrijd. Na rust ging het beter en raakten we twee keer de lat, maar dit is heel teleurstellend", vatte Van 't Schip de wedstrijd tegen Liechtenstein samen.

"We hadden meerdere kansen om te scoren en Liechtenstein was maar één keer gevaarlijk. We hebben de bodem nu bereikt en moeten aan een nieuwe ploeg gaan bouwen."

Het EK is vrijwel uit zicht voor Griekenland, dat in groep J van de EK-kwalificatie de vijfde en voorlaatste plek bezet. Het gat met nummer twee Finland is zeven punten.

Dennis Salanovic schoot Liechtenstein vlak voor tijd op gelijke hoogte met Griekenland. (Foto: Pro Shots)

'We hebben een herstart nodig'

Van 't Schip, die eind juli een contract tot en met het WK van 2022 tekende bij de Griekse bond, beseft dat hij het roer moet omgooien bij de Europees kampioen van 2004.

"Dit is een dieptepunt voor Griekenland, we hebben een herstart nodig. Dat betekent niet dat ik de bezem door de selectie haal, al zal ik wel naar jongere spelers gaan kijken", aldus de 41-voudige Oranje-international.

"Waarom het ons niet lukte om de voorsprong vast te houden? Ik ben geen coach die ervan houdt zich te verdedigen. Sommige spelers leken niet met de situatie te kunnen omgaan."

Volgende maand gaat Van 't Schip met Griekenland op bezoek bij Italië, dat aan kop gaat in poule J. Drie dagen later treden de Grieken in eigen land aan tegen Bosnië en Herzegovina.