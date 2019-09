Bondscoach John van 't Schip is zondag met Griekenland tegen een blamage aangelopen in de EK-kwalificatiecampagne. De Amsterdammer speelde met zijn ploeg met 1-1 gelijk tegen Liechtenstein. Italië en Spanje boekten beide hun zesde overwinning.

Georgios Masouras bracht de Grieken na ruim een half uur op voorsprong tegen Liechtenstein. De ploeg van Van 't Schip leek op weg naar de winst in Athene, maar vijf minuten voor tijd zorgde Dennis Salanovic voor de verrassende gelijkmaker.

In dezelfde groep won Italië moeizaam met 1-2 bij Finland. 'La Squadra Azzurra' kwam in Tampere na een uur spelen op voorsprong door een doelpunt van Ciro Immobile. Een kwartier later bracht Teemu Pukki de thuisploeg uit een penalty langszij, maar even later bezorgde Jorginho zijn ploeg vanaf de stip alsnog de winst.

Door de overwinning blijft Italië zonder puntenverlies in groep J. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini gaat aan kop en heeft nu zes punten voorsprong op nummer twee Finland. Griekenland bezet met vijf punten de vijfde plaats.

Eerder op de avond leed Bosnië-Herzegovina een verrassende 4-2-nederlaag bij Armenië. AS Roma-speler Henrikh Mkhitaryan was met twee doelpunten de grote man bij het thuisland. Na de nederlaag diende Robert Prosinecki zijn ontslag in als bondscoach van de Bosniërs.

Rodrigo en Paco Alcácer scoorden beiden tweemaal voor Spanje. (Foto: Pro Shots)

Spanje vergroot voorsprong op Zweden

In groep F boekte Spanje een eenvoudige thuiszege op Faeröer: 4-0. Rodrigo zorgde voor de eerste twee treffers in Gijón en Paco Alcácer voerde in de slotfase de score met eveneens twee goals verder op.

Door de overwinning blijft Spanje zonder puntenverlies en is de formatie van bondscoach Robert Moreno weer een stap dichter bij het EK. De voorsprong op nummer twee Zweden bedraagt zeven punten en nummer drie Roemenië heeft acht punten achterstand.

Zweden speelde in Stockholm met 1-1 gelijk tegen Noorwegen. Stefan Johansen opende in de eerste helft de score voor de Noren en Emil Forsberg tekende na een uur voor de gelijkmaker.

Roemenië boekte een nipte 1-0-thuiszege op Malta. George Puscas maakte twee minuten na rust het enige doelpunt. Ajacied Razvan Marin stond in de basis en werd na een uur spelen gewisseld.

Kasper Dolberg speelde tot halverwege de tweede helft mee bij Denemarken. (Foto: Pro Shots)

Denemarken morst punten bij Georgië

In groep D leed Denemarken verrassend puntenverlies tegen Georgië. In Tbilisi kwam de ploeg van bondscoach Jon Dahl Tomasson niet verder dan 0-0.

Denemarken liet daardoor de kans liggen om samen met Ierland (11 punten) gedeeld aan kop te komen. De Europees kampioen van 1992 heeft negen punten uit vijf duels en ziet Zwitserland, dat met 4-0 won van Gibraltar, naderen tot op één punt. De Zwitsers hebben bovendien nog een wedstrijd tegoed.

Bij Denemarken kwamen met Christian Eriksen, Kasper Dolberg en invaller Lasse Schöne drie oud-Ajacieden in actie. Bij Georgië stonden met Guram Kashia en Valeri Qazaishvili twee spelers in de basis met een Vitesse-verleden.

George Puscas helpt Roemenië aan een benauwde zege op Malta. (Foto: Pro Shots)

