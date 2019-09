Memphis Depay werkt met vertrouwen toe naar zijn vijftigste interland voor het Nederlands elftal, waarin Estland maandag in Tallinn de tegenstander is. De aanvaller heeft in zes jaar veel meegemaakt bij Oranje en ziet in het laatste jaar veel positieve ontwikkelingen.

"Vijftig interlands, dat maakt me trots", zei Memphis zondag op de persconferentie van Oranje in het Lilleküla Stadion. "Er is veel gebeurd in al die jaren en als team zijn we zeker in de laatste periode gegroeid. Ook dat is iets om trots op te zijn."

De 25-jarige Memphis is na Clarence Seedorf, Wesley Sneijder, Patrick Kluivert en Rafael van der Vaart de jongste Oranje-international ooit die de mijlpaal van vijftig interlands bereikt. De aanvaller van Olympique Lyon debuteerde in oktober 2013 tegen Turkije, toen spelers als Robin van Persie, Rafael van der Vaart en Arjen Robben nog actief waren in Oranje.

"Destijds waren er veel grote namen en was het als jonge speler anders. Dat heeft met leeftijd te maken en met karakters. De tijden zijn veranderd. Het laatste jaar is de teamspirit verbeterd, als heeft dat ook met de goede resultaten te maken."

Oranje trainde zondagavond in het Lilleküla Stadion. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben hier happy'

Memphis voelt zich persoonlijk ook op zijn plek bij Oranje, waar hij anders kan spelen in vergelijking met Lyon. "Bij mijn club speel ik nu vanaf de zijkant en bij Oranje heb ik een vrije rol", zei Memphis, die in de anderhalf jaar onder bondscoach Ronald Koeman al acht keer scoorde en acht assists gaf. "Die vrije rol heb ik het liefst. Ik ben hier happy."

De oud-speler van PSV en Manchester United is ook te spreken over het samenspel met zijn ploeggenoten.

"We raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Sommige spelers hoeven alleen maar naar elkaar te kijken en dan is duidelijk wat moet gebeuren. Die vastigheid is positief. En we hebben een missie: het EK halen. Tegen Estland moeten we weer een nieuwe stap zetten in goede richting."

Estland tegen Nederland begint maandag om 20.45 uur (Nederlandse tijd) in het Lilleküla Stadion en staat onder leiding van de Oekraïense arbiter Sergii Boiko. Tegelijkertijd speelt Noord-Ierland in Belfast tegen Duitsland. De Noord-Ieren zijn met twaalf punten uit vier wedstrijden het enige land dat nog zonder puntenverlies is in groep C.