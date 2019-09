Ronald Koeman denkt eraan maandag wijzigingen door te voren in de opstelling van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. Volgens de bondscoach worden in het duel in Tallinn andere dingen van zijn ploeg gevraagd dan tijdens de 2-4-zege vrijdag tegen Duitsland.

"We zijn ermee bezig of we vast moeten houden aan de formatie. Soms is het beter om op een of twee posities een wijziging door te voeren die het makkelijker maakt tegen een land als Estland", zei Koeman zondag op zijn vooruitblikkende persconferentie in het Lilleküla Stadion in Tallinn.

De bondscoach kan tegen Estland, dat honderdste staat op de FIFA-ranking, beschikken over zijn volledige selectie van 23 spelers.

"Er zijn geen fysieke klachten. Maar in zo'n tweede wedstrijd in een interlandperiode missen sommige spelers misschien een beetje frisheid. Dat speelt ook mee bij het maken van de opstelling. Morgen beslis ik definitief."

Behoorlijk wat media waren aanwezig bij de persconferentie van Koeman. (Foto: Pro Shots)

'We zullen de bal veel hebben'

Koeman vertelde verder dat hij en zijn selectie nog hebben nagenoten van de fraaie zege in Duitsland, die Oranje een stap dichter bij het EK heeft gebracht. Tegen Estland wil hij dezelfde motivatie en energie zien bij zijn ploeg, al is de tegenstander minder aansprekend dan 'Die Mannschaft'.

"Dat is een belangrijke ontwikkeling die dit team moet doormaken. Wat vrijdag gebeurd is, mag maandag niet meetellen en ik ben benieuwd hoe de ploeg dat oppakt. De afgelopen maanden hebben we bijna alleen tegen toplanden gespeeld en nu staan we tegenover een ploeg die op papier minder is dan wij."

"We zullen daardoor veel de bal hebben en op de helft van de tegenstander spelen. De ruimtes tussen de linies worden belangrijk. Gelukkig heeft deze ploeg genoeg kwaliteit om veel kansen te creëren en doelpunten te maken."

Na de persconferentie trainde Oranje in het Lilleküla Stadion. (Foto: Pro Shots)

'Het is afwachten wat Estland doet'

Koeman benadrukte wel dat het lastig is om in te schatten wat er precies van Estland, dat nog puntloos is in de groep, verwacht mag worden. De Estse bond stelde afgelopen zomer met Karel Voolaid een nieuwe bondscoach aan.

"Ze hebben met 8-0 verloren van Duitsland, maar dat was onder een andere bondscoach. Toen speelden ze met vijf verdedigers. Vrijdag tegen Wit-Rusland (1-2-verlies, red.) begon Estland met vier spelers achterin en verloren ze wat ongelukkig. Het is afwachten wat ze tegen ons gaan doen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goedkomt."

Estland tegen Nederland begint maandag om 20.45 uur (Nederlandse tijd) in het Lilleküla Stadion en staat onder leiding van de Oekraïense arbiter Sergii Boiko. Tegelijkertijd speelt Noord-Ierland in Belfast tegen Duitsland. De Noord-Ieren zijn met twaalf punten uit vier wedstrijden het enige land dat nog zonder puntenverlies is in groep C.