Roda JC heeft de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie verlaten. De Limburgers boekten zondag thuis tegen TOP Oss de eerste overwinning van het seizoen: 2-1.

Roda, dat uit de eerste vier wedstrijden maar één puntje had gepakt, kwam in het Parkstad Limburg Stadion al in de derde minuut op voorsprong. Richard Jensen scoorde op aangeven van Daryl Werker.

Nog voor rust verdubbelde de thuisploeg de marge toen spits Ike Ugbo profiteerde van een fout van TOP-doelman Ronald Koeman. De aansluitingstreffer van Philippe Rommens viel pas diep in blessuretijd.

TOP zakt door de derde nederlaag van het seizoen naar de zestiende plaats, met vier punten uit vijf duels. De Brabanders houden Roda alleen op doelsaldo nog onder zich. Jong PSV, dat dit weekend niet in actie komt, staat nu onderaan met één uit vier.

Eindhoven lijdt eerste nederlaag

Medekoploper FC Eindhoven leed de eerste nederlaag van het seizoen. De Brabantse derby tegen Helmond Sport eindigde in 1-0.

De wedstrijd in het SolarUnie Stadion leek doelpuntloos te eindigen, maar in de slotfase bracht Helmond Sport-aanvaller Bodi Brusselers de thuisfans in vervoering met een schot in de kruising.

Het Eindhoven van trainer Ernie Brandts had drie van de eerste vier competitieduels gewonnen. De nederlaag betekent dat de ploeg op tien punten blijft steken, samen met De Graafschap - dat nog een duel te goed heeft - en Excelsior.

Helmond Sport boekte juist de eerste overwinning van het seizoen. De formatie van coach Wil Boessen staat nu op vijf punten, waarmee de vijftiende plek wordt bezet in de Keuken Kampioen Divisie.

Zaterdag werden al FC Dordrecht-MVV Maastricht (1-1), Telstar-SC Cambuur (0-2) en Go Ahead Eagles-Excelsior (2-2) gespeeld. Later op zondag volgt nog Almere City-FC Volendam (16.45 uur).

Komende vrijdag en zaterdag volgt in tegenstelling tot dit weekend een volledige speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. De maandag erna staan vier inhaalduels op het programma, waarbij onder meer De Graafschap in actie komt.

