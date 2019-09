Ron Jans is nog altijd op zoek naar zijn eerste competitiezege met FC Cincinnati. De nieuwkomer in de MLS verloor zaterdagavond (lokale tijd) met 1-5 van Toronto FC.

Het is voor Cincinnati de vierde nederlaag op rij. In de laatste negen duels werd slechts één punt gepakt. De ploeg is al enige tijd uitgeschakeld voor een plek in de play-offs, waarin om de titel wordt gestreden.

De gasten uit Canada stonden binnen een half uur al op een 0-3-voorsprong, dankzij doelpunten van Patrick Mullins, Nick DeLeon en Marco Delgado.

Voormalig sc Heerenveen-middenvelder Michael Bradley zorgde na een uur spelen voor de 0-4, waarna Nicolas Benezet er zelfs 0-5 van maakte. Emmanuel Ledesma redde in blessuretijd de eer voor Cincinnati door een strafschop te benutten.

Jans kan in Ohio niet bepaald over een ervaren ploeg beschikken. Het elftal dat hij zaterdag opstelde was in totaal goed voor 320 duels in de MLS, bij Toronto lag dat aantal boven de duizend.

Toronto is nog volop in de race voor een plek in de play-offs. De ploeg staat zesde in de Eastern Conference. Het Atlanta United van coach Frank de Boer is derde.