Kosovo heeft zaterdag goede zaken gedaan in de kwalificatiereeks voor deelname aan het EK van 2020. In eigen huis werd verrassend met 2-1 gewonnen van Tsjechië in groep A.

De nummer 120 van de FIFA-ranking kwam in Pristina op achterstand tegen de nummer 43 door een treffer van Patrick Schick, maar nog voor rust maakte Vedat Muriqi gelijk.

In de tweede helft mocht het thuispubliek nogmaals juichen toen Mergim Vojvoda. Daar bleef het bij in de wedstrijd die door Danny Makkelie werd gefloten.

Door de overwinning gaat Kosovo in ieder geval voor even aan de leiding in poule A met acht punten uit vier duels. Engeland (zes uit twee), Tsjechië (zes uit vier), Montenegro en Bulgarije (allebei twee uit vier) volgen.

Later op de dag staat Engeland-Bulgarije nog op het programma. In andere poules worden IJsland-Moldavië, Litouwen-Oekraïne, Frankrijk-Albanië, Servië-Portugal en Turkije-Andorra gespeeld.

Het Kosovaarse elftal speelde in maart 2014 zijn eerste interland en wacht nog op de eerste deelname aan een eindtoernooi. Het WK 2018 werd misgelopen.

