Engeland heeft zaterdag mede dankzij een hattrick van Harry Kane met overtuigende cijfers Bulgarije verslagen in de EK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate won op Wembley met 4-0, terwijl Kosovo in dezelfde groep stuntte tegen Tsjechië.

Door de ruime zege blijft Engeland aan kop gaan in groep A met negen punten uit drie wedstrijden. Hekkensluiter Bulgarije pakte pas twee punten en staat daarmee onderaan.

Kane maakte halverwege de eerste helft zijn eerste treffer en dat ook de enige goal voor rust. In de tweede helft benutte de 26-jarige captain in de 49e en in de 73e minuut een strafschop. Tussendoor tekende Raheem Sterling voor de 3-0.

Bij een stand van 3-0 liet Southgate Mason Mount debuteren. De 20-jarige middenvelder werd in het seizoen 2017/2018 door Chelsea uitgeleend aan Vitesse. Inmiddels is Mount een vaste waarde bij de Premier League-club uit Londen.

Voormalig Vitesse-speler Mason Mount maakte als invaller zijn debuut. (Foto: Pro Shots)

Kosovo mag hopen op EK-deelname

Achter Engeland is Kosovo nu de verrassende nummer twee groep A met acht punten uit vier wedstrijden. Door de overwinning zaterdag tegen Tsjechië mogen de Kosovaren serieus hopen op deelname aan het EK 2020.

De nummer 120 van de FIFA-ranking kwam in Pristina nog wel op achterstand tegen de mondiale nummer 43 door een treffer van Patrick Schick, maar nog voor rust maakte Vedat Muriqi gelijk.

In de tweede helft mocht het thuispubliek nogmaals juichen toen Mergim Vojvoda. Daar bleef het bij in de wedstrijd die door Danny Makkelie werd gefloten.

Het Kosovaarse elftal speelde in maart 2014 zijn eerste interland en wacht nog op de eerste deelname aan een eindtoernooi. Dinsdag speelt Kosovo uit tegen de Engelsen en Tsjechië neemt het dan thuis op tegen Montenegro.

Vreugde bij Kosovo dat stuntte tegen Tsjechië. (Foto: Pro Shots)

Stand groep A 1. Engeland 3-9 (+13)

2. Kosovo 4-8 (+2)

3. Tsjechië 4-6 (-2)

4. Montenegro 4-2 (-7)

5. Bulgarije 5-2 (-6)

Oekraïne blijft op koers voor EK-deelname

In groep B is Oekraïne hard op weg om naar de derde EK-deelname op rij. De Oekraïeners wonnen zaterdag in Litouwen met 0-3 en gaan daardoor overtuigend aan de leiding.

Oud-PSV'er Oleksandr Zinchenko opende al na zes minuten de score in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Marlos (27e minuut) en Ruslan Malinovskyi (61e minuut) voerden de score verder op.

Europees kampioen Portugal speelt later op zaterdag in dezelfde groep nog tegen Servië. Cristiano Ronaldo en zijn landgenoten hebben pas twee punten, maar ze speelden ook pas twee wedstrijden.

Vreugde bij Oleksandr Zinchenko (links) na zij goal tegen Litouwen. (Foto: Pro Shots)

Stand groep B 1. Oekraïne 5-13 (+10)

2. Luxemburg 4-4 (-1)

3. Servië 3-4 (-2)

4. Portugal 2-2 (0)

5. Litouwen 4-1 (-7)

Scorende Sigthórsson helpt IJsland aan zege

In groep H was IJsland zaterdag met 3-0 te sterk voor Moldavië. Kolbeinn Sigthórsson, oud-speler van AZ en Ajax, opende in de eerste helft de score Reykjavik, waarna Birkir Bjarnason de voorsprong in de tweede helft verdubbelde. Door een eigen goal van Victor Mudrac werd het ook nog 3-0.

De IJslanders, die in 2016 debuteerden op het EK, gaan nu aan kop in de groep met twaalf punten uit vijf wedstrijden. Ze verloren alleen van Frankrijk, dat later op zaterdag op gelijke hoogte kan komen als het wint van Albanië.

Turkije, dat net als de Fransen negen punten heeft, ontvangt Andorra.