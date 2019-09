Portugal heeft zaterdagavond een belangrijke zege geboekt in de EK-kwalificatie. In en tegen Servië werd het 2-4. Frankrijk en Engeland kenden een probleemloze avond.

In groep B van de EK-kwalificatie had Portugal - dat de eerste twee pouleduels gelijkspeelde - een overwinning hard nodig. William Carvalho zette de Zuid-Europeanen op het goede spoor.

Vroeg in de tweede helft maakte Goncalo Guedes er 0-2 van, waarna Nikola Milenkovic er na een hoekschop van Ajax-aanvoeder Dusan Tadic 1-2 van maakte. De aansluitingstreffer betekende dat Portugal vol aan de bak moest.

Bij het ingaan van de slotfase tilde vedette Cristiano Ronaldo de marge weer naar twee na een goede loopactie. Aleksandar Mitrovic deed iets terug, maar vrijwel direct daarna zorgde Bernardo Silva voor de beslissing: 2-4.

Dankzij de winst heeft Portugal vijf punten uit drie duels, waarmee het tweede staat. Oekraïne, dat mede dankzij een treffer van oud-PSV'er Oleksandr Zinchenko met 0-3 van Litouwen won, leidt riant met dertien uit vijf. Luxemburg, Servië (allebei vier uit vier) en de Litouwers (één punt) volgen.

Vreugde bij Oleksandr Zinchenko (links) na zijn goal tegen Litouwen. (Foto: Pro Shots)

Stand groep B 1. Oekraïne 5-13 (11-1)

2. Portugal 3-5 (5-3)

3. Luxemburg 4-4 (4-5)

4. Servië 4-4 (7-11)

5. Litouwen 4-1 (3-10)

Consternatie vooraf bij Frankrijk-Albanië

In groep H kende Frankrijk geen problemen met Albanië: 4-1. Vóór de aftrap was er consternatie, want bij de Albanezen werd het verkeerde volkslied afgespeeld. Na druk overleg volgde alsnog de juiste hymne.

De Fransen klaarden de klus simpel, ook al ontbraken onder anderen Paul Pogba en Kylian Mbappé. Kingsley Coman (twee keer), Olivier Giroud en Jonathan Ikone scoorden en Antoine Griezmann miste nog een penalty. Vlak voor tijd scoorde Albanië tegen uit een strafschop.

In dezelfde poule boekte Turkije dankzij een late goal van Ozan Tufan een benauwde 1-0-zege op het kleine Andorra en won IJsland met 3-0 van Moldavië. Ex-Ajacied Kolbeinn Sigthórsson maakte daar het openingsdoelpunt. Zowel Frankrijk, Turkije als IJsland heeft twaalf punten uit vijf duels.

Vreugde bij de Fransen. (Foto: Pro Shots)

Stand groep H 1. Frankrijk 5-12 (16-4)

2. Turkije 5-12 (10-2)

3. IJsland 5-12 (8-5)

4. Albanië 5-6 (6-7)

5. Moldavië 5-3 (2-13)

6. Andorra 5-0 (0-11)

Hattrick Kane voor Engeland

In groep A was Harry Kane met een hattrick de grote man bij Engeland, dat op Wembley met 4-0 te sterk was voor Bulgarije. Kane maakte twee van zijn drie goals uit een strafschop. De vierde Engelse treffer werd gemaakt door Raheem Sterling.

Bij een stand van 3-0 in de tweede helft debuteerde Mason Mount. De twintigjarige middenvelder werd in het seizoen 2017/2018 door Chelsea uitgeleend aan Vitesse. Inmiddels is Mount een vaste waarde bij de Premier League-club uit Londen.

Eerder op de avond zorgde Kosovo in dezelfde poule als nummer 120 van de FIFA-ranking voor een verrassing door met 2-1 van Tsjechië te winnen. De Kosovaren hebben acht punten uit vier duels en mogen serieus hopen op hun eerste deelname aan een eindtoernooi.

Engeland leidt met negen punten uit drie wedstrijden en de Tsjechen doen ondanks hun nederlaag nog volop mee met zes punten uit vier duels. Montenegro en Bulgarije hebben pas twee punten.

Voormalig Vitesse-speler Mason Mount maakte als invaller zijn debuut als Engels international. (Foto: Pro Shots)

Stand groep A 1. Engeland 3-9 (14-1)

2. Kosovo 4-8 (7-5)

3. Tsjechië 4-6 (6-8)

4. Montenegro 4-2 (3-10)

5. Bulgarije 5-2 (5-11)

Bekijk alle uitslagen, standen en het programma in de EK-kwalificatie