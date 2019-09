Samuel Eto'o heeft een punt achter zijn loopbaan gezet. De 38-jarige spits stond afgelopen seizoen nog onder contract bij Qatar SC, maar zat sinds deze zomer zonder club.

"Dit is het einde, tijd voor een nieuwe uitdaging. Bedankt aan iedereen. Veel liefde en adrenaline", schrijft Eto'o in een cryptisch bericht op Instagram. Hij bevestigt vervolgens op een reactie onder het bericht dat hij inderdaad definitief stopt.

Qatar SC is daardoor de laatste club in de rijke loopbaan van Eto'o, die in 1997 bij Real Madrid begon. De Kameroener droeg daarna ook het shirt van Leganés, Espanyol, Mallorca, FC Barcelona, Internazionale, Anzhi Makhachkala, Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor en Konyaspor.

Eto'o vierde zijn grootste successen in dienst van Barcelona, waarmee hij tussen 2004 en 2009 onder meer twee keer de Champions League won en drie keer landskampioen werd. De spits speelde in totaal 199 officiële duels voor de Catalanen, waarin hij 130 keer scoorde.

Samuel Eto'o won met Barcelona twee keer de Champions League. (Foto: Getty Images)

Eto'o won ook Champions League met Inter

Na zijn vertrek bij Barcelona tekende Eto'o in 2009 een contract bij Internazionale, waar hij eveneens goud waard was. In een elftal met onder anderen Wesley Sneijder won hij in het seizoen 2009/2010 de Champions League, de landstitel en de beker met de 'Nerazzurri'. Eind 2010 veroverde Inter ook de wereldbeker voor clubs.

Na daaropvolgende avonturen in de Russische competitie, de Premier League en de Serie A was Eto'o in de herfst van zijn carrière vooral actief in Turkije. De in 2014 door Ajax begeerde spits speelde van 2015 tot 2018 voor Antalyaspor en vertrok na een korte periode bij Konyaspor richting Qatar.

Ook bij Kameroen heeft Eto'o een mooie staat van dienst. De viervoudig Afrikaans voetballer van het jaar speelde in totaal 118 interlands voor de 'Ontembare Leeuwen'. Eto'o maakte de WK's van 1998, 2002, 2010 en 2014 mee, maar kon zijn ploeg nooit aan een plek in de knock-outfase helpen.